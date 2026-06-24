Escrivá sugiere reducir la cotización de los parados para incentivar su vuelta al empleo

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

José Luis Escrivá se ha quitado definitivamente el traje de ministro de Seguridad Social del Gobierno de Pedro Sánchez y, como actual gobernador del Banco de España, ha cuestionado el actual sistema de ayudas a los parados ya que, a su juicio, no está sirviendo para incentivar de forma adecuada la vuelta al mercado laboral por el alto nivel de protección que se otorga y por las elevadas cotizaciones que paga el Estado —a través del SEPE— por este colectivo, muy por encima de otros países europeos, concretamente el doble que las grandes potencias.

Por ello, el gobernador del Banco de España, durante una comparecencia en el Congreso, llamó este martes a reflexionar sobre si las políticas de protección de los desempleados ofrecen los incentivos adecuados a la reincorporación laboral así como a mejorar el funcionamiento y la gobernanza de las políticas activas de empleo, ya que España, pese a ser ya la locomotora de Europa en creación de empleo, mantiene una tasa de paro muy por encima, del 10,8%, que prácticamente se ha convertido en un paro estructural. «No hemos tenido resultados tan brillantes en la reducción de la tasa de paro. Tenemos una brecha de cuatro puntos porcentuales. Este es un tema estructural que tiene que llevarnos a la reflexión, porque es una tasa singularmente alta», advirtió el que fuera ministro de Seguridad Social con Pedro Sánchez. Así, una semana después de que el Banco de España publicara un informe en el que ya cargaba contra el diseño del subsidio para mayores de 52 años por reducir las probabilidades de sus beneficiarios de encontrar empleo —y que corroboró este mismo lunes Fedea con otro estudio con similares conclusiones-, el gobernador dio un paso más y sugirió la necesidad de reducir las cotizaciones de los desempleados ya que desincentiva la búsqueda de un empleo. En concreto, quien fuera también presidente de la Airef llamó la atención sobre el tipo de cotización por desempleo, fijado en el 7,05%, un nivel que duplica al de otros grandes países europeos. Es decir, que el SEPE cotiza el doble por estos trabajadores en paro que lo que abonan otros socios comunitarios de la Unión Europea.

Tasa de cobertura del 80%

De igual manera, el exministro también dejó caer su oposición a la sobrecotización que hace el Estado por los mayores de 52 años que cobran el subsidio por desempleo, más de 450.000 a cierre de 2025, por los que el SEPE cotiza por una base del 125% del salario mínimo interprofesional, frente al 100% que se pagaba antes de la reforma de 2019 aprobada por Pedro Sánchez. De igual manera, considera que el hecho de ser una prestación indefinida, que pueden mantener hasta su jubilación, desincentiva que este colectivo se reincorpore al mercado laboral y se haya convertido en una especie de pasarela hasta llegar al retiro. «¿Generamos los incentivos suficientes para volver al mercado laboral o no? Hay análisis empíricos que ponen de manifiesto que no», señaló Escrivá, que recordó además que la tasa de cobertura de las prestaciones por desempleo creció hasta el 80% en 2025, unos 20 puntos por encima de 2004, cuando la tasa de paro era similar.

«La tasa de cobertura de las prestaciones por desempleo creció hasta el 80% en 2025, unos 20 puntos por encima de 2004»