La ola de calor dispara la factura de la luz a máximos a las puertas de las nuevas ayudas

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

España se derrite y la factura de la luz vuelve a quemar. La primera ola de calor del verano ha llenado el mapa de alertas, ha llevado los termómetros por encima de los 40 grados en más de un centenar de estaciones de la Aemet y ha convertido el aire acondicionado en una necesidad. El resultado se nota en el mercado eléctrico: el precio mayorista escaló este martes hasta los 112,42 euros por megavatio hora, superó la barrera psicológica de los 100 euros por primera vez desde el pasado 11 de marzo y, aunque este miércoles se modera hasta los 95,57 euros/MWh, sigue claramente por encima de los niveles del fin de semana. El salto ha sido brusco. La electricidad subió el martes un 12,5% respecto al lunes, cuando el mercado ya había rozado los tres dígitos con 99,89 euros/MWh. Este miércoles, el precio medio baja, pero se mantiene un 68% por encima de los 56,77 euros registrados el domingo. Frente al martes de la semana pasada, cuando el precio fue de 98,30 euros el incremento fue del 14,4%. La explicación empieza en la calle, pero termina en el mercado eléctrico. Con temperaturas que superan los 40 grados en varias provincias, hogares, oficinas, comercios y centros de trabajo tiran de aire acondicionado y ventiladores durante más horas. La demanda sube justo en los momentos en los que más cuesta cubrirla. Y cuando el sistema necesita más electricidad, entran en juego tecnologías más caras que empujan el precio hacia arriba. El calor, además, no siempre juega a favor de las renovables. Aunque el sol luce con fuerza y la fotovoltaica produce mucho durante las horas centrales del día, las placas pierden eficiencia cuando las temperaturas son extremas.

A partir de los 25 grados, que es la referencia habitual para medir su rendimiento, el exceso de calor reduce el voltaje y aumenta las pérdidas internas. Algo parecido ocurre con el viento. La masa de aire cálido llega con poco movimiento atmosférico.