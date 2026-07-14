Estos son los alimentos básicos que más han subido de precio en julio

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Naranjas, manzanas golden y peras conferencia son los alimentos que estuvieron afectados por la rebaja del IVA que más han subido de precio en los grandes supermercados en el último mes. Esta conclusión se extrae del estudio realizado por FACUA-Consumidores en Acción en el que analiza la evolución de los precios entre junio y julio de 2026 en ocho cadenas en una serie de productos básicos entre los que se encuentran frutas, verduras, pastas, huevos, harinas, lentejas, arroz y aceites de oliva y girasol (Ver tablas completas).

el último mes, la malla de naranjas ha experimentado de media un incremento de precio del 7,7%, una subida que se suma a la del 7,6% registrada en junio, lo que se traduce en un encarecimiento de más del 15% en apenas dos meses. La mayor subida en julio se ha dado en Aldi, donde la malla de cuatro kilos ha pasado de 3,95 euros en junio a 4,59 euros en julio (un 16,2% más).

Por su parte, el kilo de manzanas golden se ha encarecido un 5,5% en las últimas semanas. La subida más acusada se ha dado en Alcampo, con un 13,7% de incremento (de 1,75 euros en junio a 1,99 euros en julio). Las peras conferencia, por su parte, son un 4,4% más caras de media que hace unas semanas. La mayor subida se ha dado en Eroski, donde ha pasado de estar a 2,15 euros en junio a 2,50 euros en julio (un 16,3% más).

Durante este mismo periodo también ha aumentado el precio de las lentejas pardina (un 2,5% de media), el aceite de girasol (un 1,8%), la docena de huevos (un 1,5%), los champiñones laminados (1,2%), el arroz redondo (un 0,5%), los macarrones (un 0,3%) y el aceite de oliva virgen extra (un 0,1%).

Entre los alimentos que cuestan de media en julio menos que en junio están la harina de trigo (-0,1%), la leche entera (-0,2%), las zanahorias (-1,0%), los ajos (-1,3%), los limones (-3,3%), la malla de patatas (-3,4%), las lechugas iceberg (-5,1%), las uvas blancas sin pepitas (-9,3%) y las cebollas (-12,7%).

FACUA también ha analizado la variación interanual de precios que se ha producido en estos mismos productos. La docena de huevos es el alimento que más ha aumentado de precio en el último año (un 12,6% de media). Donde más se ha encarecido este producto entre julio de 2025 y julio de 2026 ha sido en Mercadona y Dia, donde ha pasado de estar a 2,60 euros a costar 3,00 euros (un 15,4% más).

El aceite de oliva virgen extra, por su parte, cuesta actualmente un 4,4% más que hace un año, mientras que el encarecimiento las zanahorias ha sido del 3,2% en este mismo periodo. También han registrado un aumento de precio significativo el aceite de girasol (un 2,9%), los limones (un 2,3%), los champiñones laminados (1,8%) y la leche entera (1,3%).

De los productos analizados por FACUA, las peras conferencia es el producto que más ha bajado de precio en el último año. En concreto, lo ha hecho de media un 15,2%. Por su parte, las lechugas iceberg acumulan una bajada del 8,4%, las cebollas un 7,2%, la malla de naranjas un 6,3%, los ajos un 5,9%, los macarrones un 4,5%, la harina de trigo un 2,9%, el arroz redondo un 1,8%, las uvas blancas sin semillas un 0,8%, las manzanas golden un 0,7% y las lentejas pardina un 0,2%.