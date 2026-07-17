Uber compra la dueña de Glovo, con una valoración de 13.000 millones

Publicado por José A. González Madrid Creado: Actualizado:

Los rumores se hicieron realidad. La estadounidense Uber se lanza a por Delivery Hero, el grupo alemán de reparto de comida a domicilio propietario de Glovo, cuyo consejo de administración ha respaldado por unanimidad la oferta y recomendará a sus accionistas que la acepten.

La compañía estadounidense, que opera en el sector del reparto bajo la marca Uber Eats, presentó este jueves una opa —oferta pública de adquisición— por el 100 % de las acciones de su competidor a un precio de 41,50 euros por título. La propuesta valora Delivery Hero en alrededor de 13.000 millones de euros.

No obstante, el importe máximo que Uber tendría que desembolsar se reduciría a unos 12.000 millones al descontar la participación que ya posee en el grupo alemán. La oferta supone una prima de aproximadamente el 127% respecto al precio medio ponderado por volumen de las acciones durante los tres meses anteriores y de alrededor del 34% frente a la cotización media ponderada de los tres meses previos al anuncio de la operación. Para completar la adquisición, Uber necesita superar un umbral mínimo de aceptación del 50%. El objetivo parece al alcance de la compañía, ya que Prosus, accionista de referencia de Delivery Hero con una participación del 16,68%, se ha comprometido de manera irrevocable a acudir a la opa.

En los últimos meses, Uber ya se había convertido en el principal accionista de Delivery Hero. Actualmente controla de forma indirecta un 24,77% del capital y posee instrumentos financieros representativos de otro 11,74%. Si se suma el compromiso de Prosus, el interés económico total de la compañía estadounidense superaría el 53%.

De completarse con éxito la adquisición, la empresa resultante se convertiría en el mayor grupo mundial de servicios de movilidad y reparto de comida a domicilio. Según el comunicado de la operación, Uber se compromete a respaldar la cultura corporativa de Delivery Hero, mantener su sede central en Berlín y conservar sus centros operativos regionales. El grupo alemán seguirá siendo gestionado de forma independiente por su consejo de administración, bajo la supervisión de su consejo de vigilancia.

Uber prevé, no obstante, contar con dos representantes en el consejo de supervisión de Delivery Hero, incluido su presidente. Además, las partes han acordado proteger durante los próximos tres años la plantilla de Berlín y la de las demás oficinas del grupo.

La compañía estadounidense también se ha comprometido a invertir 2.000 millones de euros en Alemania durante los próximos dos años. La inversión se destinará a reforzar la plantilla corporativa local, impulsar el negocio en el país y desarrollar proyectos relacionados con vehículos autónomos y colaboraciones con la industria automovilística alemana.

Venta de los negocios en España

En paralelo a la opa, Delivery Hero ha alcanzado un acuerdo con el fondo estadounidense SSW Partners para venderle sus negocios en 14 países en los que, en su mayoría, se solapan las operaciones de Uber Eats y las de la multinacional alemana.

La transacción comprende los negocios de Delivery Hero en Austria, Chile, Chipre, República Checa, Ecuador, Grecia, Moldavia, Noruega, Polonia, Portugal, Rumanía, España, Suecia y Turquía. La operación está valorada en unos 1.600 millones de dólares, alrededor de 1.400 millones de euros.

Está previsto que esta venta se cierre en la segunda mitad de 2027, una vez ejecutada la oferta de Uber sobre Delivery Hero.