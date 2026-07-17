Hacienda se llevará un premio de 6 millones de los 12,8 que ganan los jugadores si España gana el Mundial

Publicado por EFE Madrid Creado: Actualizado:

Los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) han calculado que los 17 jugadores de clubes españoles podrían tributar casi 6 millones de euros si este domingo ganan la final del Mundial de Fútbol.

Según una nota difundida este viernes, si España gana a Argentina, 4,4 millones irían a la Agencia Tributaria (AEAT), mientras que el resto se repartiría entre la Hacienda de Navarra, la Hacienda foral de Gipuzkoa y la de Bizkaia.

La tributación de estas cantidades, explican, resultaría del premio de 754.701,92 euros que recibiría cada jugador, lo que suma 12,8 millones para los 17 jugadores de la selección que residen en nuestro país, añadida al salario y los derechos de imagen que perciben de sus clubes.

En este cálculo, los técnicos de Hacienda han considerado los importes de las primas anunciadas de 865.384,62 dólares por jugador convertidos a euros al tipo de cambio de hoy, según la información del Banco de España.

Gestha explica que la doctrina administrativa española considera que las primas se califican en el IRPF como rendimientos del trabajo, aunque no exista una relación laboral.

Esta consideración de rentas del trabajo impide aplicar la reducción del 30 % por obtener la prima de forma notoriamente irregular en el tiempo.

Sería el caso de los futbolistas Pedri, Gavi, Lamine Yamal, Ferrán Torres, Dani Olmo, Pau Cubarsí, Eric García, Joan García, Marcos Llorente, Marc Pubill, Álex Baena y Borja Iglesias.

En cambio, en las Haciendas forales no existe más limitación que un máximo de 300.000 euros a los que aplicar los porcentajes de reducción o de integración que las respectivas haciendas forales han aprobado, lo que podrían aprovechar Mikel Oyarzabal, Víctor Muñoz, Unai Simón, Aymeric Laporte y Nico Williams.

El secretario general de Gestha, José María Mollinedo, explica en la nota que la tributación española está alineada con la del Reino Unido, Francia y Alemania, por lo que tributarán de forma similar los jugadores de la selección Rodri, David Raya, Martín Zubimendi, Mikel Merino, Marc Cucurella, Pedro Porro, Yeremy Pino, Alejandro Grimaldo y Fabián Ruiz.

La siguiente tabla recoge el impacto por CCAA:

Cataluña 3.027.243,69

Galicia 355.758,16

Navarra 346.729,00

Comunidad Madrid 1.021.948,29

Gipuzkoa 298.309,90

Bizkaia 889.433,11

TOTAL 5.939.422,16