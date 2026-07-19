La Diputación de León destina 30.000 euros a ayudas para trabajadores autónomos del sector de la resina
La convocatoria, gestionada por el área de Transición Ecológica, subvenciona gastos de explotación correspondientes al año 2026
La Diputación de León aprobó una convocatoria de subvenciones dirigida a trabajadores autónomos del sector de la resina de la provincia, con una dotación económica de 30.000 euros, para ayudar a sufragar gastos de explotación correspondientes al ejercicio 2026. Gestionada por el área de Transición Ecológica que dirige el diputado Javier Salgado, su finalidad es fomentar y afianzar el nivel de empleo en el sector de la recolección de resina en la provincia y contribuir a la fijación de población en el medio rural.
Podrán solicitar estas ayudas las personas afiliadas al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos con anterioridad al 1 de mayo de 2026, inscritas en los CNAE 0230 (recolección de productos silvestres), 0210 (silvicultura y otras actividades forestales) o 0240 (servicios de apoyo a la silvicultura), que desarrollen su actividad resinera en municipios de la provincia de León, tengan su domicilio fiscal en la provincia y permanezcan dadas de alta de forma ininterrumpida durante al menos ocho meses en 2026.
La ayuda se concederá a razón de un euro por cada pino adjudicado para explotación resinera y no podrá superar el 90 por ciento del gasto de la actividad. Serán subvencionables los gastos de alquiler satisfechos por el resinero o resinera al propietario de los pinos explotados, los gastos corrientes de explotación -incluidos materiales de duración inferior a un año y costes de asesoría o gestión de la subvención, con un máximo de 400 euros-, las cuotas al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos y las aportaciones al Fondo de Mejoras.
Las solicitudes, informan desde la institución provincial, podrán presentarse durante un plazo de 20 días hábiles a contar desde el 14 de julio. Por su parte, la justificación de la subvención deberá realizarse antes del 1 de abril de 2027 mediante la documentación prevista en la convocatoria. El pago de la ayuda se efectuará una vez justificados los gastos y acreditado el cumplimiento de los requisitos establecidos. Estas subvenciones son otras siempre que la financiación total no supere el coste de la actividad beneficiaria.