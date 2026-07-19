La Diputación de León destina 30.000 euros a ayudas para trabajadores autónomos del sector de la resina

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La Diputación de León aprobó una convocatoria de subvenciones dirigida a trabajadores autónomos del sector de la resina de la provincia, con una dotación económica de 30.000 euros, para ayudar a sufragar gastos de explotación correspondientes al ejercicio 2026. Gestionada por el área de Transición Ecológica que dirige el diputado Javier Salgado, su finalidad es fomentar y afianzar el nivel de empleo en el sector de la recolección de resina en la provincia y contribuir a la fijación de población en el medio rural.

Podrán solicitar estas ayudas las personas afiliadas al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos con anterioridad al 1 de mayo de 2026, inscritas en los CNAE 0230 (recolección de productos silvestres), 0210 (silvicultura y otras actividades forestales) o 0240 (servicios de apoyo a la silvicultura), que desarrollen su actividad resinera en municipios de la provincia de León, tengan su domicilio fiscal en la provincia y permanezcan dadas de alta de forma ininterrumpida durante al menos ocho meses en 2026.

La ayuda se concederá a razón de un euro por cada pino adjudicado para explotación resinera y no podrá superar el 90 por ciento del gasto de la actividad. Serán subvencionables los gastos de alquiler satisfechos por el resinero o resinera al propietario de los pinos explotados, los gastos corrientes de explotación -incluidos materiales de duración inferior a un año y costes de asesoría o gestión de la subvención, con un máximo de 400 euros-, las cuotas al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos y las aportaciones al Fondo de Mejoras.

Las solicitudes, informan desde la institución provincial, podrán presentarse durante un plazo de 20 días hábiles a contar desde el 14 de julio. Por su parte, la justificación de la subvención deberá realizarse antes del 1 de abril de 2027 mediante la documentación prevista en la convocatoria. El pago de la ayuda se efectuará una vez justificados los gastos y acreditado el cumplimiento de los requisitos establecidos. Estas subvenciones son otras siempre que la financiación total no supere el coste de la actividad beneficiaria.