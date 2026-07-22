300 millones para pymes y startups que innoven contra el cambio climático

MADRID, 22/07/2026.- El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, interviene en la presentación de ‘España emprende: innovación para la resiliencia climática’, este miércoles en Madrid. EFE/ Chema Moya.

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El Gobierno financiará con 300 millones de euros en préstamos participativos a pymes y startups que innoven contra el cambio climático, según ha anunciado este miércoles el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, en un acto junto a la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado en su cuenta de X que la nueva línea de financiación busca "producir de manera más limpia y eficiente, adaptar nuestro tejido productivo a la nueva realidad climática y desarrollar tecnologías para combatir los fenómenos extremos".

Sánchez, que se ha desplazado hoy al incendio de Guadalajara en lugar de clausurar, como estaba previsto, el acto de Aagesen y Hereu "España emprende: innovación para la resiliencia climática", ha recordado que el fuego ya ha arrasado más de 100.000 hectáreas este año y ha subrayado la importancia de "anticiparse" ante la emergencia climática.

Hereu ha explicado que la nueva financiación se articulará a través del Fondo de Emprendimiento y de la Pequeña y Mediana Empresa (Fepyme), que gestiona Enisa, la Empresa Nacional de Innovación que financia pymes innovadoras y certifica startups como empresas emergentes.

"Empresas de economía circular, empresas que utilizan la inteligencia para prevenir y poder tomar mejores decisiones de mitigación de los efectos, empresas que establecen políticas de defensa de ciertos productos que a todos nos encantan son ejemplos que queremos que surjan, crezcan y se desarrollen mucho más", ha señalado el ministro.

Éste ha destacado el "enorme coste económico" de los efectos del cambio climático para todos los sectores productivos y, tras lamentar que ahora se esté "poniendo en cuestión desde Europa", ha advertido del "gran coste si nos quedamos pasivos".

En la misma línea, la vicepresidenta Aagesen ha hecho hincapié en que "la inversión en actuar es mucho menor que el coste de no actuar" y en la necesidad de "anticiparse" y para ello de "incrementar la colaboración público-privada".

En la jornada han participado representantes de tres de estas empresas que están desarrollando soluciones innovadoras para afrontar los desafíos del cambio climático.

Se trata de Mitiga, nombrada empresa número 1 de riesgo climático en Europa; Pyratex, empresa textil que ha creado una nueva generación de tejidos y Ekonoke, que ha desarrollado una solución para conservar los distintos lúpulos aromáticos de la cerveza.