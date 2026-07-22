Manuel García-Castellón desvela los sueldos de la judicatura en España: «Desde luego, no se gana lo de un notario»

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El exjuez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón se ha pronunciado abiertamente sobre uno de los aspectos que mayor curiosidad despierta en la ciudadanía: las retribuciones económicas que perciben los miembros de la carrera judicial en España. Durante una charla en la que se pusieron sobre la mesa diferentes horquillas salariales, el veterano magistrado ofreció su perspectiva para calibrar si se ajustaban o no a la realidad del sector.

Al abordar el punto de partida de la profesión, los presentadores plantearon un sueldo neto estimado entre los 2.800 y los 3.300 euros al mes para aquellos jueces que acaban de iniciar su andadura. Una cantidad que el propio García-Castellón ratificó como una estimación de carácter razonable para los recién llegados a la judicatura.

Por otro lado, al subir de peldaño hacia puestos de mayor responsabilidad o destinados en órganos clave como la propia Audiencia Nacional, las cifras ascienden. En este tramo, los moderadores sugirieron una horquilla situada entre los 4.000 y los 5.500 euros netos mensuales, un baremo al que el exmagistrado dio el visto bueno con un escueto pero esclarecedor «sí, por ahí».

Finalmente, en lo referente a la cúspide de la carrera judicial —los magistrados que integran el Tribunal Supremo—, se barajó una retribución neta de entre 5.500 y 6.000 euros mensuales. Ante este cálculo, García-Castellón matizó que la cifra podía quedarse ligeramente corta. Con una nota de cercanía, concluyó que en el alto tribunal «quizá sea algo más, pero no mucho más», desmitificando así las percepciones sobredimensionadas que a menudo se tienen sobre los ingresos de la cúpula judicial en comparación con otras profesiones jurídicas.