El Banco Central Europeo te regala el poder de cambiar el diseño de los billetes (y la decisión está en tus manos)

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Banco Central Europeo (BCE) ha dado un paso histórico hacia la renovación de la moneda única al presentar las diez propuestas de diseño preseleccionadas para la próxima serie de billetes en euros. Con el objetivo de involucrar directamente a la población en este proceso, la institución ha puesto en marcha una encuesta online abierta a todos los ciudadanos de la Unión Europea, permitiendo que la voz del público sea clave en la configuración visual del dinero del futuro.

Las opciones finalistas que ahora se someten a votación pública son el resultado de un riguroso concurso de diseño lanzado a escala europea, en el cual participaron más de 1.200 diseñadores gráficos. Posteriormente, un jurado independiente compuesto por 21 expertos en disciplinas como el arte, la historia y el diseño redujo las candidaturas a diez propuestas. Estas opciones giran principalmente en torno a dos grandes temáticas seleccionadas por el organismo: «La cultura europea: patrimonio común» y «Ríos y aves: resiliencia en la diversidad».

Durante la presentación de la iniciativa, la presidenta del BCE, Christine Lagarde, ha querido subrayar la importancia simbólica que tiene este proceso para el continente. Según ha señalado Lagarde, los billetes en euros representan mucho más que un simple medio de pago físico, ya que constituyen una de las expresiones más tangibles de la identidad compartida y los valores de la Unión Europea.

Entre las propuestas de la temática cultural destacan rostros de figuras históricas y célebres de gran relevancia universal —como Miguel de Cervantes, Leonardo da Vinci, Ludwig van Beethoven, Marie Curie, María Callas y Bertha von Suttner— situados en la parte delantera de los billetes, acompañados en el reverso por diversas representaciones de la creatividad y el ocio europeo. Por su parte, la línea centrada en la naturaleza busca reflejar la riqueza ecológica y la biodiversidad del continente a través de ríos y aves autóctonas.

La encuesta online permanecerá activa para la participación ciudadana hasta el próximo 21 de septiembre. De manera paralela, una empresa de estudios de opinión independiente llevará a cabo sondeos complementarios con una muestra representativa de la eurozona para garantizar la equidad estadística. Una vez concluidos los plazos y analizadas todas las respuestas, el Consejo de Gobierno del BCE tendrá en cuenta esta opinión pública para tomar la decisión final sobre los diseños definitivos a finales de este mismo año.