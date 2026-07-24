Más de 800.000 inmigrantes tienen ya permiso para trabajar

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

El Gobierno ha admitido a trámite el 70% de las solicitudes recibidas para el proceso de regularización extraordinaria de migrantes que concluyó el pasado 30 de junio, con un total de 1.174.978 solicitudes registradas. Esta cifra supone una mejora de 18 puntos respecto a la registrada hace menos de un mes. Por tanto, son ya 822.000 inmigrantes los que cuentan con un permiso preliminar para residir y trabajar en el país, según avanzó este jueves la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz. Esta cifra previsiblemente tendrá una repercusión positiva en los próximos datos de afiliación que el Ministerio de Seguridad Social dará a conocer a inicios de agosto.

Más ocupación

A finales de junio, 160.000 personas extranjeras ya estaban afiliadas como resultado del proceso de regularización extraordinaria, que superó las expectativas del Gobierno, ya que en un primer momento esperaba solamente que medio millón de personas que vivían en el país sin papeles solicitaran la residencia. El Ejecutivo también fue cauto en un primer momento a la hora de vincular las cifras de afiliación con el proceso de regularización extraordinario iniciado el pasado abril. En la última rueda de prensa para presentar los datos de paro y afiliación, el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, admitió que este proceso está «alimentando» la ocupación, que superó en junio la barrera de los 24,4 millones de afiliados, una cifra nunca antes vista. En concreto, en mayo, los trabajadores inmigrantes explicaron casi la mitad de los nuevos afiliados y, en junio, hasta un tercio. En total, los no foráneos —acogidos al procedimiento extraordinario o no— aportaron 197.931 nuevos cotizantes a la Seguridad Social en apenas dos meses, lo que alimenta la bonanza del mercado laboral español, que está siendo la locomotora europea en creación de empleo. La mano de obra inmigrante representa ya el 15,3% del mercado laboral español, y en junio alcanzó la cifra récord de 3,4 millones de afiliados a la Seguridad Social, 350.163 más que hace un año.