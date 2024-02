Zelenski niega retrocesos en el frente mientras Rusia avanza en el Donbás

Publicado por EFE Kiev Verificado por Creado: Actualizado:

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, negó ayer que sus tropas estén retrocediendo en varios sectores del frente, mientras el ejército ruso avanza en el Donbás siguiendo la orden directa del líder ruso, Vladímir Putin, de seguir martilleando sin descanso las posiciones enemigas.

«Avdivka es la nueva línea de defensa», aseguró Zelenski durante una reunión con el comandante jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Oleksandr Sirski.

Kiev intenta evitar el pánico en sus filas tras la retirada ucraniana de Avdivka, el mayor éxito militar ruso desde la conquista de Bajmut en mayo de 2023.

En declaraciones a la televisión estadounidense Fox News, el líder ucraniano intentó limitar los daños a «un solo lugar», Avdivka, y negó que dicha derrota suponga «una nueva página» en la guerra. Resaltó que Kiev ha logrado desocupar la región nororiental de Járkov y desbloquear el mar Negro para que los barcos ucranianos puedan exportar cereal.

Zelenski recordó que los drones náuticos ucranianos han logrado hundir «muchos buques rusos», dos de ellos, un buque de desembarco y una corbeta, solo en el mes de febrero.

Amenazas a la madre de Navalni

La madre del líder opositor ruso, Alexéi Navalni, fallecido la semana pasada en prisión, acusó ayer a las autoridades de amenazarla y de querer enterrar a su hijo en secreto para que sus partidarios no puedan despedirse del enemigo número uno del presidente, Vladímir Putin. «Estoy grabando este vídeo porque han empezado a amenazarme: mirándome a los ojos me dicen que si no acepto un funeral secreto, harán algo con mi hijo», asegura la progenitora.