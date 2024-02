Los ucranianos agradecen la solidaridad de León

Publicado por Redacción León Verificado por Creado: Actualizado:

«Cada vez estamos peor y Ucrania tiene menos aguante, pero no nos queda otra que tener fuerzas, porque no nos podemos rendir», asegura la presidenta de la Asociación Amigos Leoneses Ucranianos Damnificados, Oresta Modla, al tiempo que pidió «ayuda y apoyo, sobre todo militar». Así lo señaló Modla minutos antes de iniciarse la manifestación convocada por Aalu, en la que más de un centenar de personas salieron a la calle en León para «agradecer todo el apoyo y ayuda» recibidos en todo este tiempo y dejar claro que «aún así no es suficiente». La asociación convocante quiso recorrer a pie el centro de la capital leonesa para recordar la manifestación celebrada hace dos años, cuando salieron a la calle.