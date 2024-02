Intentan envenenar con lejía en el vino de misa a un cura antimafia en Italia

Camisetas con el eslogan «La mafia me da asco» y «La libertad es cosa nuestra» en un escaparate en Palermo. FRANCO LANNINO

Publicado por EFE Roma Verificado por Creado: Actualizado:

Felice Palamara, párroco del pueblo de Pannaconi de Cessaniti, en la región de Calabria, sur de Italia, sufrió un intento de envenenamiento con lejía que habían introducido en el vino que sirve para celebrar la misa, después de que el municipio fuese intervenido por presuntas infiltraciones mafiosas.

Durante la misa de este sábado por la tarde, el sacerdote consagró las ampollas de agua y vino pero al acercándose el cáliz a la boca, notó un olor extraño que lo puso en guardia e interrumpió la celebración diciendo a los fieles que no se sentía bien y llamó a la policía. Los análisis confirmaron inmediatamente la presencia de lejía en las ampollas. «Estoy seguro de que esta última intimidación no proviene de mis feligreses. Estoy en Pannaconi desde hace diez años y siempre he tenido una relación de amor y afecto mutuo con la gente local», subraya don Felice al diario italiano.

Explica que esta no es la primera intimidación que sufre pues hace unos días le provocaron daños en su coche y en su buzón encontró varias cartas anónimas con amenazas de muerte, aunque esta vez la lejía le habría podido costar la vida, añade Corriere della Sera.

Según las investigaciones y tras otras intimidaciones a otros curas de la zona, amenazados por sus llamamientos a la población a la legalidad, se sospecha que puedan haber molestado a quienes en esos pueblos esperan legitimar el poder mediante el chantaje y la intimidación. Después de las amenazas sufridas por el sacerdote, por orden del comisario de policía de Vibo Valentia, se le ha asignado vigilancia las 24 horas del día. La ciudad ahora está gobernada por un interventor, después de que el alcalde dimitiera el pasado mes de agosto tras una operación policial sobre posibles influencias mafiosas.