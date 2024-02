Macron advierte de que hay que prepararse para que Rusia ataque

Publicado por EFE París Verificado por Creado: Actualizado:

El presidente francés, Emmanuel Macron, afirmó ayer que hay prepararse para un ataque de Rusia en los próximos años y remarcó que el régimen de Vladímir Putin no puede ganar la guerra en Ucrania. «El análisis colectivo es que de aquí a algunos años hay que prepararse para que Rusia ataque» a alguno de los países asistentes, aseveró Macron al abrir una conferencia en París para apoyar a Ucrania, en la que participan veintiún jefes de Estado y de Gobierno y ministros de otras cinco naciones.

Hasta la capital francesa se desplazaron en su mayoría dirigentes de países europeos, como el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, o el canciller alemán, Olaf Scholz, pero también llegaron representantes desde Estados Unidos y Canadá.

El dirigente francés instó a los aliados de Ucrania a dar un «empujón» en el apoyo a Ucrania, en un momento en el que la ofensiva Rusia se ha endurecido sobre el terreno, y remarcó la «determinación» de Occidente para que Rusia «no se lleve este conflicto». Pero la postura del régimen de Putin también se ha endurecido a nivel de política interior, recordó Macron, algo «que se ha ilustrado desgraciadamente con la muerte de Alexéi Navalni», el opositor ruso recientemente fallecido en la cárcel. «Estamos todos de acuerdo en que no queremos entrar en guerra con el pueblo ruso», señaló también Macron, pero recalcó la idea de que hay que «asegurar nuestra seguridad colectiva de hoy y de mañana».

Los desafíos no son solo en el plano militar, sino también en otros planos, como el de la ciberseguridad y el de la información.

Macron felicitó igualmente a Suecia porque podrá entrar en la OTAN después de que el Parlamento de Hungría haya dado este lunes el sí a su ingreso.

Aunque no estuvo presente en persona en París, también intervino en la apertura de la conferencia el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, con un mensaje grabado en vídeo en el que agradeció a Macron la celebración de este evento y el apoyo de todos los aliados. «Juntos hemos salvado ya millones de vidas y juntos debemos asegurar que Putin no puede destruir nuestros logros y que no puede expander su agresión a otros países», pidió Zelenski.

Unidad como arma

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, expresó este lunes durante su participación en la conferencia internacional sobre Ucrania que se celebra en París que «la unidad sigue siendo la mejor arma contra Putin». Sánchez forma parte de la veintena de jefes de Estado o de Gobierno que asisten a esta cumbre sobre Ucrania impulsada por el presidente francés, Emmanuel Macron, para evidenciar el apoyo de la comunidad internacional al pueblo ucraniano a los dos años del inicio de la guerra.

Durante la conferencia, el jefe del Ejecutivo señaló en las redes sociales que esta cita sirve para consolidar y aumentar la asistencia a Ucrania en todos los ámbitos.

«Cuando se cumplen dos años del inicio de la agresión rusa, la unidad sigue siendo nuestra mejor arma frente a Putin», recalcó.

Además, garantizó que la determinación en apoyo de Ucrania es firme y se respaldará al país todo el tiempo que sea necesario para alcanzar la paz.