Los negociadores hablan de «avances» para lograr una nueva tregua en Gaza

Publicado por EFE Tel Aviv Verificado por Creado: Actualizado:

Las negociaciones para alcanzar un acuerdo de tregua en la Franja de Gaza han logrado «avances» en El Cairo al haber un «consenso» entre «muchos puntos controvertidos», informó este lunes el canal egipcio Al Qahera News, que indicó que las consultas se retomarán en las próximas 48 horas. «En la ronda de negociaciones de El Cairo se están registrando avances significativos en el acercamiento de puntos de vista», dijo una fuente egipcia de alto rango a Al Qahera News, cercana a la Inteligencia egipcia, al haber logrado «un consenso sobre muchos puntos controvertidos».

Tanto las delegaciones estadounidense como israelí «se retirarán» hoy y las consultas «continuarán en las próximas 48 horas», según el medio, que añadió que las delegaciones de Catar y Hamás «partirán y regresarán a El Cairo en dos días», cuando comienza precisamente el Aíd al Fitr, la festividad que pone fin al mes sagrado de ramadán.

A su regreso, acordarán «los términos del acuerdo final» a partir de los «ejes básicos» que ya se han pactado entre todas las partes. Esta ronda de negociaciones, que se realizan en completo hermetismo, tuvieron lugar anoche en la capital egipcia entre las partes en conflicto y los mediadores.

Desde antes de ramadán se ha buscado llegar a un acuerdo de tregua, que comprenda un alto el fuego, así como un intercambio de rehenes israelíes en Gaza por prisioneros palestinos en cárceles de Israel, aunque todos los intentos han fallado hasta el momento por el diferente rechazo a las demandas.

Fuentes palestinas apuntaron que la nueva propuesta de tregua incluye un alto el fuego de seis semanas, durante las cuales se realizarán intercambios de rehenes por presos palestinos en cárceles israelíes en tres etapas.

El borrador, presentado por los mediadores a Israel, estipula excarcelación de 25 palestinos por cada rehén liberado, el regreso de 250.000 desplazado del sur de Gaza a varios puntos del norte y la retirada de las fuerzas israelíes de algunas zonas de la Franja, según las fuentes.

Los informantes apuntaron que Hamás estaba «insistiendo en una retirada completa y un alto el fuego completo y definitivo», pero Egipto y Catar convencieron al movimiento islamista para «renunciar a esta condición porque Israel la rechaza». El primer ministro israelí reiteró este domingo que no habrá un acuerdo de tregua si no vuelven a casa los 133 rehenes que siguen en manos de Hamás, y añadió que Israel no cederá ante las «exigencias extremas» de los islamistas.