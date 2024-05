El primer ministro eslovaco, Robert Fico, se encuentra consciente y puede comunicarse

Publicado por Agencias Praga Verificado por Creado: Actualizado:

El primer ministro eslovaco, Robert Fico, está consciente y puede comunicarse verbalmente, según aseguró el presidente electo del país, Peter Pellegrini, que ha podido hablar este jueves con él en el hospital donde quedó ingresado tras sufrir el miércoles un intento de asesinato. Pelligrini declaró que pudo charlar sólo unos minutos con Fico, ya que el primer ministro se encuentra muy cansado y bajo el efecto de los medicamentos, informan los medios locales.

El nuevo jefe del Estado, que asumirá el cargo el próximo mes, dijo que aún no se puede asegurar que Fico, del que ha sido durante años un estrecho colaborador, esté fuera de peligro, y señaló que los próximos días y horas serán decisivos.

«El jefe de Gobierno escapó a la muerte por poco, porque si las balas hubieran acabado a unos centímetros del lugar donde lo hicieron, estaríamos hablando de cosas diferentes», señaló. «Me fue permitido hablar con él sólo unos minutos, porque su estado de salud realmente requiere tranquilidad», dijo el político.

El autor de los disparos

Dice que su padre quizá sufrió un «cortocircuito» mental. Juraj Cintula es el escritor de 71 que trató de matar a tiros el miércoles al primer ministro de Eslovaquia. Su hijo no encuentra otra explicación para la acción de su progenitor, un poeta que había trabajado como guarda de seguridad en un supermercado y que, según sus allegados, es «rebelde pero no violento». Ese rechazo a las armas, sin embargo, no cuadra con su supuesta vinculación con el grupo paramilitar prorruso Slovenski Branski (Reclutas Eslovacos). Fico, además, es un político que mantiene una buena relación con el Kremlin. El hijo ha desmentido que su progenitor se haya sometido a tratamiento psiquiátrico. «¡Ven aquí, Robo!», le pidió Cintula al primer ministro, que acababa de salir de una reunión en la Casa de Cultura de Handlová. Se acercó a la valla y allí le disparó.