Al menos 21 muertos y 64 heridos en varios ataques de Israel en Rafah

Publicado por EFE Jerusalén Verificado por Creado: Actualizado:

El Ministerio de Sanidad gazatí, controlado por Hamás, informó de la muerte de al menos 21 personas y de la existencia de 64 heridos, diez de ellos en estado grave, en varios ataques de artillería del Ejército israelí perpetrados este martes sobre campamentos de desplazados en barrios del oeste de Rafah.

Se trata de Tal al Sultan o Al Mawasi, zonas supuestamente seguras donde Israel no ha ordenado todavía la evacuación de población civil.

La artillería atacó con intensidad en esta zona sin previo aviso del Ejército israelí, cuyos tanques ya han penetrado en el centro de Rafah, a las puertas del barrio occidental de Tal al Sultan, en su avance por el interior de la ciudad, según pudo constatar EFE.

El Ejército israelí desmintió en un breve comunicado que haya atacado la zona de Al Mawasi, abarrotada de desplazados, y que ellos mismos designaron como «zona humanitaria».

En un campo de desplazados de Tal al Sultan, el impacto de un misil y el incendio posterior mataron la noche del domingo a 45 personas, tras un ataque del Ejército israelí dirigido contra dos altos cargos de Hamás, algo ampliamente condenado por la comunidad internacional y que Israel consideró un «trágico percance».

El portavoz del Ejército, Daniel Hagari, indicó este martes que las primeras conclusiones de la investigación que están llevando a cabo apuntan a que el incendio lo causó la explosión de municiones en una instalación de Hamás cercana a la que habían bombardeado.

«Nuestro Ejército lanzó 17 kilos de explosivo, la cantidad mínima que pueden lanzar nuestros aviones de combate. Nuestra munición por sí sola no pudo causar ese incendio devastador», detalló Hagari.

«Ha sido una de las noches más duras y terroríficas desde que empezó la ofensiva en Rafah», dijo un desplazado en Tal a Sultan a EFE.

Durante la madrugada, la artillería israelí también atacó en las proximidades de los almacenes de la UNRWA (Agencia de la ONU para los refugiados palestinos) en el centro de Rafah, lo que causó 7 muertos y 15 heridos, según fuentes médicas palestinas.

Además, 13 gazatíes murieron horas después en otro bombardeo a las puertas del hospital de campaña americano, entre Rafah y Jan Yunis, al sur de la Franja.

El Gobierno de Gaza, controlado por Hamás, anunció que en las últimas 48 horas, al menos 72 personas desplazadas han muerto en bombardeos de Israel sobre campamentos de tiendas improvisadas en los barrios del oeste de Rafah, zonas consideradas seguras. «La ocupación tiene la intención deliberada de seguir cometiendo más masacres contra civiles y desplazados que han huido del horror de las matanzas y los ataques, lo que confirma su insistencia en el genocidio premeditado y deliberado, en un claro mensaje de desafío a los tribunales penales internacionales», señaló el Gobierno gazatí en un comunicado.

Ataque mortífero

El Ejército israelí dijo ayer que la muerte de 45 personas en un campo de desplazados en Tal al Sultan, al oeste de Rafah, se debió al incendio causado por la explosión de municiones almacenadas en una instalación de Hamás cercana al lugar que previamente había bombardeado Israel.

«Esto ha sido un incidente devastador que no esperábamos que pasase. Nuestro Ejército lanzó 17 kilos de explosivo, la mínima cantidad que pueden lanzar nuestros aviones de combate. Nuestra munición por sí sola no pudo causar ese incendio devastador», explicó el portavoz del Ejército, Daniel Hagari, en una rueda de prensa en la que insistió en que la investigación todavía no ha finalizado.

Hagari mostró imágenes del lugar que sus aviones atacaron para sostener su tesis de que en la zona bombardeada no había tiendas de campaña, y que el área de Al Mawasi, catalogada como ‘zona humanitaria’ y abarrotada de desplazados, está a más de un kilómetro de distancia del punto atacado.

Por otra parte, reiteró que el objetivo final de ese ataque era acabar con dos comandantes de Hamás, Yassin Rabia y Khaled Najjar, que se encontraban en un complejo militar en el barrio de Tal al Sultan, en la ciudad fronteriza con Egipto: «Estos dos comandantes son responsables de la muerte de muchos israelíes».