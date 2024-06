Ganz aventaja en los sondeos a un Netanyahu desgastado por la guerra

Publicado por Mikel Ayestarán Gaza Verificado por Creado: Actualizado:

Benny Gantz cumplió su palabra de abandonar el Gobierno de unidad nacional israelí y este gesto le ha servido para superar a Benjamín Netanyahu en intención de voto, según las últimas encuestas publicadas este viernes por el diario israelí Maarev.

Si se celebraran elecciones en estos momentos, el partido del exjefe del Ejército obtendría un 41% de los votos, seis puntos más que el actual primer ministro, a quien ha desgastado la gestión de los ocho meses de guerra. El problema para Gantz es que para gobernar es necesario formar coaliciones y los sondeos arrojan poco movimiento entre los dos grandes bloques, que no podrían formar una mayoría sin el apoyo de los partidos árabes. En los territorios palestinos también fue una jornada de encuestas y el Palestinian Center for Policy and Survey Research (PSR), con base en Ramala, publicó un nuevo sondeo que muestra un crecimiento en el apoyo a Hamás y al uso de la lucha armada como forma de combatir a la ocupación. El grupo islamista duplica el nivel de apoyo de Fatah, según las opiniones recogidas entre palestinos de Gaza y Cisjordania. Los resultados son preocupantes para los defensores de la solución de los dos Estados, ya que el 60% de los encuestados es partidario de disolver la Autoridad Nacional Palestina (ANP) y el 89% exige la dimisión de Abbas. La popularidad del presidente es nula en un momento en el que desde la comunidad internacional le ven como una solución de futuro en Gaza para extender a la Franja el poder de la ANP y llenar el vacío de Hamás. Israel tuvo una jornada más abiertos los frentes de Gaza y Líbano, desde donde Hezbolá lanzó decenas de cohetes y drones kamikaze.