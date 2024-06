Putin aumenta sus exigencias para negociar la paz con Ucrania

Publicado por Rafael m. Mañueco Moscú Verificado por Creado: Actualizado:

El mes pasado en Bielorrusia el presidente ruso, Vladímir Putin, dijo que una de las condiciones principales para la paz con Kiev es que los dirigentes ucranianos reconozcan «la realidad sobre el terreno», es decir, que admitan que los territorios ya ocupados en Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia no serán devueltos y quedarán bajo soberanía de Moscú. Esa idea la volvió a plantear durante el reciente Foro Económico Internacional de San Petersburgo. Pero este viernes fue más allá y exigió que las tropas de Volodímir Zelenski se retiren de las zonas que controla en esas cuatro regiones, que Naciones Unidas y la comunidad internacional reconoce como partes indisolubles de Ucrania.

A pocas horas de que comience en Suiza la conferencia convocada por su homólogo ucraniano para recabar más apoyos y explorar fórmulas de poner fin a la guerra sobre la base del respeto a la integridad territorial de su país, que conllevaría el repliegue total del Ejército ruso, Putin elevo el tono de sus exigencias en su alocución anual ante el cuerpo diplomático de su país. La segunda condición es que Ucrania no se adhiera nunca a la OTAN. «Tan pronto comience una retirada real de tropas de estas regiones —anexionadas en 2022 tras sendas consultas populares no reconocidas por casi nadie— y notifique oficialmente el rechazo a sus planes de unirse a la Alianza Atlántica, Rusia ordenará de inmediato un alto el fuego y comenzarán las negociaciones», aseguró. Se da la circunstancia de que la parte de Jersón y Zaporiyia bajo control de Kiev incluye sus dos capitales regionales, que llevan el mismo nombre que las regiones. Una propuesta «verdadera» A juicio del jefe del Kremlin, «Moscú hace otra propuesta de paz verdadera y, si Kiev y Occidente se niegan, serán responsables del derramamiento de sangre». «Obviamente, las realidades sobre el terreno, en la línea de contacto de combate, seguirán cambiando, no a favor del régimen de Kiev. Y las condiciones para iniciar las negociaciones serán diferentes», añadió. Mijaílo Podoliak, asesor jefe de la Presidencia ucraniana, reaccionó a través de X, asegurando que Ucrania no la aceptará «porque no contiene una propuesta real de paz, no hay nada nuevo en esto». La calificó de «ofensa al sentido común y al derecho internacional». Por su parte, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, señaló desde Bruselas que «Putin ha ocupado ilegalmente territorio soberano ucraniano. No está en posición de dictar a Ucrania lo que deben hacer para alcanzar la paz».

Sin acuerdo

En la OTAN no existe margen para la improvisación y su secretario general, Jens Stoltenberg, confiaba en cerrar este viernes la última reunión ministerial de la Alianza antes de la cumbre de Washington con un principio de acuerdo sobre los 40.000 millones de euros que la organización quiere destinar a apoyar a Ucrania en 2024.

Sin embargo, finalmente, no fue posible: «Aún no tenemos acuerdo sobre este asunto. Estamos trabajando para lograr un consenso, ya que esta ayudaría a Kiev a prepararse a largo plazo y lanzaría un mensaje claro a Moscú, de que seguiremos apoyando a Ucrania», apuntó Jens Stoltenberg.