Hamás, dispuesto a cooperar para lograr un alto el fuego en Gaza

Publicado por Gonzalo Ruiz Tel Aviv

En medio del alto al fuego anunciado entre Líbano e Israel, que ha entrado en vigor durante la madrugada de este miércoles, un oficial de Hamás, Abu Zuhri, declaró que la milicia «aprecia el derecho de Líbano y Hezbolá a alcanzar un acuerdo que proteja al pueblo libanés y esperamos que este acuerdo allane el camino para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra de genocidio contra nuestro pueblo en Gaza».Hamás abre así la puerta a una posible tregua en la Franja y ensalzó el «papel clave» de Hezbolá en el conflicto: «Este acuerdo no habría sido posible sin la firmeza de la resistencia y el apoyo popular con el que ha contado. Confiamos en que el eje de la resistencia seguirá apoyando a nuestro pueblo y respaldando nuestra batalla con todos los medios posibles». En este sentido, Zuhri mostró su «compromiso a la hora de cooperar con cualquier esfuerzo para un alto el fuego en Gaza» y dijo que el grupo «está interesado en el fin de la agresión contra el pueblo palestino» partiendo de los «parámetros» impuestos por el mismo, que incluyen la retirada de las fuerzas israelíes, el regreso de los desplazados y un acuerdo de excarcelación de presos a cambio de la liberación de rehenes.Las conversaciones de paz siguen, sin embargo, estancadas en estos momentos a pesar de la voluntad de terceros países. El fuego no cesa en la Franja, donde los bombardeos israelíes han dejado al menos 28 muertos en las últimas 24 horas. El primero se ha producido este martes, donde el ejército ha bombardeado una escuela convertida en un centro para refugiados, matando a 15 personas, según ha confirmado la agencia de noticias palestina WAFA. El segundo se ha producido este miércoles, y el objetivo del ataque ha sido otro centro para refugiados. Trece personas han fallecido, aunque este número podría aumentar ya que hay varios desaparecidos. Se trata, además, de la segunda vez que el ejército golpea este lugar. El pasado agosto, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) lo bombardearon dejando más de cien civiles muertos.Llamamiento de Biden Varios países se han mostrado dispuestos a cooperar y colaborar con el fin de lograr un acuerdo de paz en Gaza. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que durante meses ha criticado a Hamás por no querer colaborar para lograr la paz en la Franja, ha instado tanto a la milicia como a Israel a aprovechar este preciso momento para negociar. «Ellos también merecen que se ponga fin a los combates y al desplazamiento. El pueblo de Gaza ha pasado por un infierno. Su mundo ha quedado totalmente destrozado. Demasiados civiles en Gaza han sufrido demasiado», ha añadido. El demócrata quiere apurar su estancia en el Despacho Oval para intentar lograr una paz en Oriente Próximo: «Durante el tiempo que me queda en el cargo, trabajaré incansablemente para promover esta visión de una región integrada, segura y próspera, todo lo cual fortalece la seguridad nacional de EE UU». Sin embargo, es una tarea que se presume complicada dado el poco tiempo que le queda en Washington.Por su parte, el presidente chino, Xi Jinping, también ha aplaudido el alto al fuego en Líbano y ha pedido que «todas las partes trabajen juntas para promover cuanto antes un alto el fuego exhaustivo y duradero» en el enclave palestino. Hasta el momento, el Ministerio de Sanidad gazatí ha registrado cerca de 44.282 fallecidos desde el inicio de la guerra el 7 de octubre de 2023. Alrededor de 104.000 personas han resultado heridas y se contabilizan casi dos millones de desplazados.

