La caída de Asad en Siria acelera el cambio de paradigma de la geopolítica mundial

La caída de Asad en Siria acelera el tsunami de la geopolítica mundial. La comunidad internacional abogó este domingo por una transición pacífica en Siria tras la caída del régimen de Bachar al Asad y expresó su deseo de que el país alcance la estabilidad lo antes posible. La Siria de la familia Al Asad, que gobernó el país árabe desde 1971, colapsó este domingo a manos de los insurgentes liderados por el Organismo de Liberación del Levante, que tomaron Damasco sin apenas resistencia tras apenas 12 días de ofensiva. Rusia, aliado de Bachar Al Assad, anunció que el dirigente había abandonado Siria y pidió a todas las partes implicadas que eviten hacer uso de la violencia y solucionen «los problemas de control del país por vías políticas». En un comunicado, la diplomacia rusa solicitó respeto «a las opiniones de todas las fuerzas étnicas y confesionales de la sociedad siria» y apoyó «el diálogo político inclusivo, basado en la resolución 2254 de Consejo de Seguridad de la ONU aprobada por unanimidad». El presidente electo de EEUU, Donald Trump, relacionó directamente la caída de Al Asad con la guerra en Ucrania, que ha obligado a Moscú a reducir su presencia militar en Siria, donde se instaló cuando comenzó la guerra en 2011 en apoyo al régimen de Damasco. «Rusia e Irán están muy debilitados en este momento, uno por Ucrania y una mala economía, y el otro por Israel y sus éxitos militares», argumentó el próximo mandatario estadounidense, que asumirá en la Casa Blanca el 20 de enero con la promesa de «frenar guerras». La alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas, dijo que el fin de la dictadura de Bachar al Asad es «positivo y largamente esperado» y subrayó que la prioridad de la UE ahora «es garantizar la seguridad en la región». El Gobierno chino señaló en un comunicado que «sigue de cerca» la situación de Siria y espera que la estabilidad «vuelva cuanto antes» al país. Pekín fue en los últimos años, junto a Rusia e Irán, uno de los aliados del régimen de Bachar al Asad, con quien el presidente chino, Xi Jinping, anunció en septiembre de 2023 el establecimiento de una «asociación estratégica» entre China y Siria que «marcará un hito» en sus relaciones. El ministerio de Exteriores de Irán también se pronunció y defendió que el futuro de Siria lo debe decidir su pueblo «sin intervenciones destructivas ni imposiciones externas». Por su parte, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, calificó la jornada de este domingo como «un día histórico en Oriente Medio», durante una visita a las tropas israelíes desplegadas en los Altos del Golán ocupados, frente a la frontera con Siria.

El esfuerzo bélico de Rusia en Ucrania ha desatendido su ayuda al régimen de Assad, cuya caída supone para el Kremlin un fracaso más de su política exterior. Los blogueros militares reconocen ahora que la presencia misma de Rusia en Oriente Medio y sus dos bases militares en Siria están en peligro de desaparecer, lo que supondría un serio revés para Putin tras nueve años de dedicar ingentes recursos al país. La base de Tartús es el único centro de reparación y reabastecimiento rusa en el Mediterráneo y puente para el desplazamiento de mercenarios a África. El canal de Telegram Rybar, próximo a Defensa, cree que el nuevo poder en Damasco «intentarán infligir la máxima derrota y el máximo daño físico y de reputación a la Federación Rusa y destruir nuestras bases militares». Un comandante de las fuerzas separatistas en Donbás afirma que la derrota de Assad será la de Rusia.

Donald Trump pide «un alto el fuego inmediato» entre Moscú y Kiev

Donald Trump pidió con motivo de su viaje a París, poner fin «a esta locura». Abogó por «un alto el fuego inmediato» y por «abrir ya negociaciones» de paz entre Moscú y Kiev. «Zelenski y Ucrania quieren llegar a un acuerdo y detener esta locura», escribió Trump en su plataforma Truth Social, donde aportó un dato: Kiev ha perdido unos 400.000 soldados. «Conozco bien a Vladímir (Putin). Es el momento de actuar. China puede ayudar. ¡El mundo está esperando!», añadió. El presidente ucraniano desveló que la conversación había sido «buena y productiva». La resistencia de Kiev depende en buena medida del sostén militar y económico que le suministra Washington y Trump no es partidario de seguir dedicando dinero a este cajón sin fondo. Nada más conocer las declaraciones del presidente electo, hubo reacciones. Zelenski dijo que necesitaba garantías. «Cuando hablamos de una paz efectiva con Rusia, debemos hablar, en primer lugar, de garantías efectivas de paz. Los ucranianos la quieren más que nadie», señaló en X. «La guerra no puede terminar con un papel y unas cuantas firmas. Para que los ucranianos no sufran más pérdidas, debemos garantizar la fiabilidad de la paz y no hacer la vista gorda ante la ocupación», agregó.