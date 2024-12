Berlín no permitirá que los secuaces de Al Assad se refugien en Alemania

Las ministras alemanas de Exteriores e Interior, la verde Annalena Baerbock y la socialdemócrata Nancy Faeser, respectivamente, advirtieron ayer a quienes apoyaron al régimen dictatorial de Bashar al Assad en Siria contra todo intento de refugiarse u ocultarse en el país germano. «Estamos extremadamente vigilantes», dijo Faeser, quien recordó en declaraciones al rotativo Bild am Sonntag que actualmente hay controles de seguridad en todas las fronteras.

«Si los secuaces del régimen terrorista de Assad intentan huir a Alemania, deben saber que casi ningún otro país persigue sus crímenes con tanta dureza como nosotros. Eso debería ser un elemento disuasorio para tal intento», afirmó la titular de Interior tras la caída del régimen y la toma del poder por una coalición rebelde en el país árabe, donde decenas de miles de personas fueron arbitrariamente detenidas y la represión y la tortura se practicaban de manera indiscriminada hasta hace pocas semanas.

«Si alguno de los torturadores de Assad está pensando ahora en huir a Alemania, sólo puedo decir claramente: llevaremos a todos los secuaces del régimen ante la justicia por sus terribles crímenes con todo el rigor de la ley», señala a su vez en el mismo dominical Baerbock, que reclama además la colaboración estrecha de las fuerzas de seguridad internacionales para dar caza a quienes colaboraron con el régimen de terror que gobernó Siria durante más de medio siglo.

En cuanto al debate sobre el posible retorno a su país de los casi un millón de refugiados sirios que ha acogido Alemania, el presidente del sindicato de servicios públicos germano Ver.di, Frank Werneke, subrayó que muchos de ellos son necesarios en este país para el funcionamiento de su economía y señaló que «ya sea en la atención de ancianos, en hospitales, en los servicios postales y de paquetería y otras muchas profesiones. En muchos empleos los refugiados procedentes de Siria son necesarios para que este país funcione».

Frente a las voces de algunos políticos conservadores que reclaman el pronto retorno al país árabe de los refugiados o el fin de la concesión de asilo, son muchos los que defienden su permanencia o acogida. «Dependemos de una mano de obra bien integrada y cualificada», declara Marie-Christine Ostermann, presidenta de la Asociación de Empresarios Familiares, al Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. Muchas empresas han invertido en la formación y el perfeccionamiento de los refugiados para compensar la escasez de mano de obra cualificada.

«No deberían ser deportados», dijo Ostermann. Marc Tenbieg, director general de la Asociación Alemana de PYMES, declaró al mismo dominical que las pequeñas y medianas empresas «echarán mucho de menos a sus empleados sirios. Las pymes no pueden permitirse prescindir de personas dispuestas a trabajar. Por eso rechazamos una solución rápida para posibles repatriaciones a Siria».

Actualmente hay 975.000 sirios en Alemania. El lunes, la Oficina Federal de Migración y Refugiados decidió no pronunciarse sobre las solicitudes de asilo pendientes de resolución de cieudadanos sirios debido a la dinámica evolución del territorio. Dennis Radtke, jefe de la patronal cristianodemócrata, criticó la propuesta del exministro Spahn de pagar una prima de retorno de 1.000 euros a los sirios: «No deberíamos precipitarnos a la hora de repartir billetes de avión, tanto por razones humanitarias como desde una perspectiva económica».

El Gobierno de transición: sólo el ejército irá armado en Siria

El portavoz del nuevo Gobierno de transición sirio, Obaida Arnaout, afirmó ayer que sólo las fuerzas de seguridad podrán ir armadas y no los civiles, una medida que se aplicará dependiendo de la «rapidez» para poder afianzar el control del país tras la caída de Bachar al Asad hace una semana.

«En el Estado del futuro, no hay lugar para llevar las armas fuera del Ministerio de Defensa o las instituciones de Seguridad y policiales», dijo en una entrevista a la cadena saudí Al Hadath.

«Las demás facciones», en relación a las milicias locales opositoras al Gobierno de Al Asad, «deberán integrarse al Ministerio de Defensa».

«Esta es una de las garantías para que no haya ningún caso de venganza», afirmó Arnaout .