Pelicot: 20 años por drogar y violar a su mujer junto a decenas de hombres

La pena máxima para uno de los peores delincuentes sexuales de las últimas décadas en Francia. El Tribunal de Aviñón condenó este jueves a Dominique Pelicot a 20 años de prisión. Después de tres meses y medio de un juicio con una gran repercusión mediática y social, la corte de esta localidad meridional emitió la sentencia sobre el hombre acusado de haber reclutado a más de 80 hombres para que violaran durante casi una década a su mujer Gisèle, de 72 años, a la que drogaba y adormecía.

«Es declarado culpable de violación sobre Gisèle Pelicot y la señora M. (.), así como el conjunto de los delitos», aseguró el presidente del Tribunal, Roger Arata, sobre el principal responsable de esta trama mayúscula de violencia machista. «Todos los jueces han respondido sí» por los hechos de este caso, añadió el magistrado. Además del centenar de violaciones sobre su exmujer —culminaron su divorcio en agosto— y varias de ellas sobre la esposa de Jean-Pierre M., y de haber instigado otro centenar de agresiones sexuales, Pelicot, de 72 años, fue condenado por haber tomado imágenes pornográficas sin su consentimiento de Gisèle, su hija Caroline Darian, así como otras mujeres.

«Al inicio del juicio, defendí que Pelicot no era el director de la orquesta y los otros no eran los músicos. Sin embargo, con el anuncio de la sentencia, la corte ha condenado al director de la orquesta haciendo una diferencia entre él y los otros que formaban esta orquesta», aseguró Béatrice Zavarro, abogada del principal acusado.

La corte también declaró culpables al resto de los 51 acusados. Desestimó, además, que Pelicot los hubiera manipulado. Jean-Pierre M., quien aplicó el mismo método que Dominique sobre su exmujer, pasara 12 años entre rejas. A casi todos ellos los han condenado por un delito de violación agravada, al tratarse de agresiones cometidas en grupo y sobre una persona drogada con ansiolíticos muy potentes. Las penas oscilan entre los 3 y 15 años de prisión, inferiores a la petición de la Fiscalía. De ellos, 44 irán a prisión y seis no lo harán. Uno está fugado.

Nunca me he arrepentido de dar la cara», aseguró Gisèle Pelicot minutos después de conocer la sentencia. «Quiero expresar mi gratitud, la más profunda, a todas las personas que me han apoyado durante el proceso; a los testimonios que nos han devuelto por dentro, que he tenido que tener fuerza cada día para afrontar, quiero agradecer a la asociación de víctimas cuyo apoyo ha sido inestimable. También a los periodistas, por el tratamiento fiel y respetuoso sobre los hechos. Les quiero expresar mi reconocimiento por haberme acompañado en todas las etapas de este proceso», manifestó.

