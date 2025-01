El terrorismo sacude a EE UUU

Estados Unidos comezó el año con una cadena de sucesos que se ha cobrado la vida de al menos 16 personas y dejó dejado decenas de heridos en diferentes puntos del país, incluido un tiroteo en un club de Nueva York.

Shamsud-Din Bahar Jabbar se ha convertido en el primer asesino múltiple de 2025 en Estados Unidos. Oriundo de Texas, de 42 años y exmilitar, embistió con una camioneta alquilada a una multitud que celebraba la entrada de año nuevo en la zona más popular de Nueva Orleans. El brutal ataque mató al menos a 10 personas y causó heridas a 35 que festejaban la efeméride pasadas las tres de la madrugada (once de la mañana en España) entre las calles Bourbon y Canal.

La alegría se convirtió en una «pesadilla infernal», según una pareja que pasaba las vacaciones navideñas en el Estado de Louisiana.Jabbar fue abatido de un disparo después de que descendiera del vehículo y la emprendiera a tiros con los aterrados ciudadanos y la Policía. Dos agentes resultadon heridos por balas. No se descarta que la cifra de víctimas mortales aumentase debido a la gravedad de las lesiones sufridas por los heridos, rápidamente evacuados al hopital.

Y ayer, un coche fabricado por Elon Musk explotó en la puerta del hotel de Donal Trump en Las Vegas. Los dos multimillonarios son íntimos colaboradores y han hecho campaña juntos para alcanzar la Casa Blanca. ¿Es un hecho fortuito o un atentado? La Policía de Las Vegas, con ayuda del FBI, está investigando el estallido del vehículo eléctrico. La persona que estaba dentro del automóvil (un ‘Cybertruck’ de Tesla) murió y hay siete heridos leves por el estallido e incendio posterior. Matthew Livelsberger, de 37 años, el hombre que alquiló e hizo explotar la camioneta eléctrica. Livelsberger era miembro de los llamados boinas verdes, el grupo de élite del ejército experto en tácticas de guerrilla. Las autoridades investigan la explosión de la camioneta Tesla como un acto premeditado.

Tras el atentado en Nueva Orleans, Estados Unidos está ahora pendiente de este suceso.

Una decena de heridos en un tiroteo de bandas junto a una discoteca de Nueva York

Es el último de los sucesos con víctimas en Estados Unidos. Tuvo lugar en la noche del miércoles en Nueva York, en el barrio de Queens, donde un tiroteo junto a una discoteca sembró el pánico en la zona justo antes de medianoche. Seis mujeres y cuatro hombres fueron alcanzados por los disparos aunque la Policía neoyorquina se ha mostrado confiada en la recuperación de todas las víctimas.

Las autoridades descartan por ahora que el incidente se trate de un ataque terrorista, a diferencia del atropello registrado en Nueva Orleans y la explosión de un vehículo Tesla en Las Vegas ocurridos asimismo el día de Año Nuevo. La Policía maneja como principal hipótesis del tiroteo de Nueva York un posible enfrentamiento entre bandas. Los autores huyeron de la escena a pie aunque después se subieron en un coche que carecía de matrícula.

El tiroteo tuvo lugar sobre las 23:15 hora local (madrugada en España) cuando entre tres y cuatro hombres abrieron fuego junto a la discoteca. Llegaron a disparar hasta treinta veces. En la zona se amontonaban en ese momento unas quince personas que esperaban para poder acceder al local. Las balas alcanzaron a una decena de ellas, de entre 16 y 20 años, aunque sus vidas no corren peligro.

Los oficiales de policía recibieron múltiples llamadas al 911 alrededor de las 23:18 hora local por «varias personas» heridas de bala en un evento privado. La policía dijo que alrededor de 90 personas estaban dentro del club donde se estaba celebrando una fiesta. Entre tres y cuatro hombres caminaron hacia el lugar y abrieron fuego más de 30 veces en dirección a un grupo de personas que estaba haciendo fila.

La ‘pick up’ de Tesla que más disgustos da a Elon Musk

Los ingenieros de Tesla, la empresa de Elon Musk, concibieron su Cybertruck como una especie de ‘pick up’ fiable e indestructible. Sin embargo, el modelo no deja de dar disgustos al poderoso y polémico empresario. El último, este miércoles, cuando uno de estos vehículos explotó a las puertas de uno de los hoteles de Donald Trump en Las Vegas en lo que, al parecer, se trata de un atentado.

Lo que algunos llaman camioneta fue presentada en noviembre de 2019 y pasaba por ser uno de los modelos más robustos del mercado. No ha sido así. El mismo día de su puesta de largo ante el público y los medios de comunicación, sus supuestos cristales irrompibles de lunas y ventanillas quedaron dañados en unas de las pruebas.

Musk dijo entonces que se trataba de un obstáculo que se solventaría con el tiempo y parece que así ha sido: en la explosión de Las Vegas, estos elementos no han resultado afectados. Pese a todo, el plan de sacarlo al mercado siguió adelante. La idea era comenzar a comercializarlo en 2021, pero las primeras entregas no se realizaron hasta diciembre 2023. Eso sí, por un precio mucho mayor.

Con un diseño protagonizado por unas aristas muy marcadas y un peso que supera tres toneladas, el empresario reconvertido en mano derecha de Trump y defensor de la ultraderecha alemana definía sus bondades con una sola frase: «Si tienes una pelea con otro coche, ganarás».

Su solidez se ha conseguido gracias al uso de paneles de acero endurecido que resisten algunos tipos de proyectiles. ¿Una gran ventaja? En realidad no, y lo demuestra que no se permita su circulación por Europa, donde sus afiladas aristas no cumplen con los estándares de seguridad.