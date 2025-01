Hamás altera los términos del acuerdo y liberará a cuatro mujeres soldado

Publicado por Mikel Ayestarán Estambul Verificado por Creado: Actualizado:

Hamás e Israel afrontan el segundo intercambio de rehenes por presos palestinos desde la entrada en vigor del acuerdo de alto el fuego en Gaza.

Si la semana pasada se mantuvo la tensión hasta el último momento porque Hamás no enviaba los nombres de las 3 protagonistas, esta vez la incertidumbre se apodera de un momento tan importante debido a que los islamistas soltarán a 4 mujeres soldado, no civiles. Los islamistas enviaron la lista con los nombres de Karina Ariev, Danielle Gilboa, Naama Levy y Liri Albag, todas militares capturadas el 7 de octubre de 2023 durante la operación 'Inundación de Al Aqsa'. La oficina del primer ministro de Israel denunció la violación de los términos del acuerdo por parte de Hamás, ya que el texto acordado en Doha contempla la liberación de las mujeres civiles cautivas antes que las militares. Benjamín Netanyahu se reunió con los responsables de seguridad para estudiar la situación y valorar su respuesta a esta violación de los términos pactados. Al tratarse de rehenes soldado, los israelíes están obligados a liberar 200 prisioneros, entre ellos 120 condenados a cadena perpetua, un movimiento que genera un fuerte rechazo entre las voces críticas con el acuerdo.

El Ejército, que el martes lanzó la operación Muro de Hierro en Cisjordania, tratará de evitar que la llegada de los presos se vuelva a convertir en una fiesta en los territorios ocupados. La semana pasada cientos de personas se juntaron para recibir a los recién liberados con fuegos artificiales, gritos y banderas verde de Hamás. Los israelíes han aumentado el número de puestos de control en Cisjordania y los movimientos de una localidad a otra son cada vez más complicados. Según la Comisión de Resistencia del Muro Palestino, desde el estallido de la guerra en Gaza se han instalado 146 nuevas puertas de hierro alrededor de Cisjordania después, 17 de ellas sólo en enero. Esto eleva a 898 el número de controles y hace imposible la vida de los palestinos. La primera fase del acuerdo avanza según lo acordado e Israel ha permitido la entrada de más de 4.800 camiones con ayuda humanitaria a una Franja donde toda ayuda es poca. Tras consumarse el segundo intercambio llegará el turno para que los gazatíes desplazados a la fuerza al sur de la Franja puedan regresar al norte, aunque este punto puede quedar en el aire en respuesta a la decisión de Hamás de alterar los términos establecidos para la liberación de rehenes. Quienes puedan hacer este camino de regreso en un vehículo deberán superar un control en el corredor de Netzarim. Ese puesto estará en manos de una compañía privada de seguridad estadounidense, adelantó el portal Axios, que desplegará a guardias armados en Gaza. "Las empresas estadounidenses operarán en Gaza como parte de un consorcio multinacional que se ha establecido en virtud del acuerdo de alto el fuego y con el respaldo de sus intermediarios: Estados Unidos, Egipto y Qatar", reveló Axios. El objetivo es inspeccionar los vehículos para que no lleven armas a una zona norte donde lo que espera a los vecinos es pura destrucción.

Retraso en Líbano El intercambio de rehenes por presos palestinos centra la atención en un fin de semana en el que se cumplen los 60 días de la entrada en vigor del cese de hostilidades en Líbano. Este es el tiempo fijado en el acuerdo para que Israel retire a sus tropas del país vecino, pero los israelíes no saldrán. La oficina del primer ministro israelí emitió un comunicado en el que señaló que "el acuerdo se articuló en el entendimiento de que el proceso puede llevar más de 60 días (.) Está condicionado a que el ejército libanés esté desplegado en el sur y haga cumplir efectivamente los términos del acuerdo, mientras Hizbolá retira sus fuerzas al norte del río Litani". Israel considera que los libaneses no han aplicado del todo los términos acordados y por ello no retirará de momento a sus tropas. En los últimos dos meses las fuerzas israelíes se han ido retirado de varias zonas, pero siguen manteniendo su presencia en decenas de localidades desde donde realizan incursiones a otros puntos. Los militares aseguran que siguen allí para destruir armas de Hizbolá, pero los libaneses les acusan de destrozar casas e infraestructura para impedir el regreso futuro de los civiles. Los seguidores de la milicia chií están dispuestos a regresar a sus aldeas ocupadas, desafiando la presencia de las fuerzas israelíes.