Un avión medicalizado con seis personas a bordo se estrella en una zona residencial de Filadelfia

Ni un minuto estuvo en el aire el Learjet 55 medicalizado que se estrelló en Filadelfia el viernes por la tarde -madrugada de ayer en España-. El aparato, operado por Jet Rescue Air Ambulance, despegó del aeropuerto Northeast Philadelphia, utilizado sobre todo por jets privados, para llevar de vuelta a Tijuana a una niña mexicana que había recibido tratamiento médico en un hospital de la localidad estadounidense. La acompañaban su madre y dos sanitarios, a los que hay que sumar los dos pilotos de la tripulación. Todos eran de nacionalidad mexicana y ninguno ha sobrevivido.

El Learjet, fabricado en la década de 1980, recibió la autorización para iniciar el vuelo con destino a Springfield, donde tenía prevista una escala técnica antes de continuar su viaje hasta México, a las 18:06 horas. El piloto se despidió de la torre de control con un rutinario 'gracias y buen día' que no hacía presagiar ningún problema.

Llovía, pero la visibilidad era de casi diez kilómetros y las ráfagas de viento no superaban lo 20 kilómetros por hora. Sin embargo, 40 segundos después, cuando aún no había ascendido ni 500 metros, la aeronave se desplomó a una velocidad de 3.000 metros por minuto.

Como un misil

Tal fue el impacto que muchos de quienes lo presenciaron creyeron que había caído un misil. El Learjet se convirtió en una bola de fuego al chocar contra el suelo en una zona de aparcamiento adyacente al centro comercial Roosevelt, ubicado en una zona residencial del noreste de la ciudad.

Como resultado del impacto, varios edificios y algunos vehículos comenzaron a arder. "Estaba conduciendo cuando escuché un fuerte silbido seguido de una fuerte explosión. Todo el mundo se puso a gritar después", contó a la cadena CBS un testigo. "Pensé que nos estaban atacando", añadió otro.

A pesar de la espectacularidad del suceso, las autoridades locales aseguran que no se han producido víctimas mortales entre los residentes, aunque al menos media docena tuvo que ser trasladada a diferentes hospitales de Filadelfia con heridas de diversa consideración.

Los equipos de rescate actuaron con celeridad, ya que los controladores no tardaron ni un minuto en dar la voz de alarma. "Hemos perdido una aeronave. No sabemos qué ha sucedido exactamente, estamos tratando de averiguarlo. De momento, el aeropuerto queda cerrado. No se admiten despegues ni aterrizajes", se escucha decir al responsable del control de tierra en la grabación que recoge lo sucedido.

Arranca ahora una nueva investigación para la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés), que también está encargada de dilucidar cómo un jet regional CRJ y un helicóptero militar Black Hawk chocaron en el aire cerca del aeropuerto de Washington, dejando 67 muertos.

En el caso de Filadelfia, los analistas consideran que un fallo técnico que hiciese imposible volar el avión -algo que también puede suceder por una errónea configuración al despegue- podría ser la causa, aunque no se puede descartar ninguna otra.

De momento, el portavoz de la empresa de evacuaciones médicas, Shai Gold, se ha limitado a incidir en el correcto mantenimiento que recibe su flota de diez Learjets y un helicóptero Airbus, así como en la excelente formación de quienes las pilotan. "Todas nuestras aeronaves están en perfectas condiciones y no se escatima ni un céntimo en su mantenimiento, porque somos conscientes de lo críticas que son nuestras misiones", afirmó Gold en un comunicado.

No obstante, este es el segundo accidente mortal de la empresa en 15 meses, porque en 2023 otro de sus aviones se estrelló tras salirse de la pista en el estado mexicano de Morelos. Según un estudio de la revista Prehospital and Disaster Medicine, entre los años 2000 y 2020 se produjeron 87 accidentes de estas ambulancias aéreas, en los que fallecieron 230 personas. No obstante, en tres cuartas partes de los casos, la aeronave siniestrada fue un helicóptero. Y en el 87% el factor humano fue clave.