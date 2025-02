Israel acusa a Hamás de haber torturado y asesinado a los niños del matrimonio Bibas

Publicado por EP Tel Aviv Creado: Actualizado:

Las fuerzas de seguridad de Israel han acusado este viernes a los «terroristas» de Gaza de haber «matado con sus propias manos» a los niños de la familia Bibas que fueron secuestrados durante los ataques del 7 de octubre de 2023 perpetrados por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y cuyos cuerpos han sido entregados esta semana en el marco del acuerdo de alto el fuego alcanzado entre las partes.

El portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), Daniel Hagari, ha indicado en un comunicado que los menores Ariel y Kfir Bibas, que tenían diez meses y cuatro años en el momento del secuestro, «fueron brutalmente asesinatos por terroristas mientras eran retenidos en Gaza». Esto habría sucedido, como tarde, en noviembre de 2023, según ha explicado. Así, ha matizado que «estos dos niños inocentes fueron tomados como rehenes cuando aún estaban vivos junto a su madre, Shiri». «Al contrario de las mentiras vertidas por Hamás, no murieron en un ataque aéreo sino que fueron asesinados a sangre fría», ha aclarado Hagari.

«Los terroristas no les dispararon. Los mataron con sus propias manos y, después, cometieron actos terribles para cubrir estas atrocidades. Esto se basa en los hallazgos de los forenses y las informaciones de Inteligencia que han sido recabadas. Hemos compartido todo esto con nuestros socios para que puedan verificarlo», ha puntualizado. En este sentido, ha dicho que se trata de un día «muy doloroso y triste para todo el pueblo judío» y ha insistido en que la madre de Ariel y Kfir «aún no ha regresado a casa», después de que las autoridades israelíes aseguraran que los restos de Shiri Bibas no coincidirían con los entregados. «Compartimos el profundo dolor de la familia Bibas en este momento difícil y continuaremos haciendo todo lo posible para devolver a Shiri y a todos los secuestrados lo antes posible», han asegurado desde las Fuerzas Armadas.

LA FAMILIA ACUSA AL GOBIERNO

Por su parte, la familia Bibas ha acusado en un comuincado al Gobierno del primer ministro, Benjamin Netanyahu, de «abandonar» a sus seres queridos tras su secuestro y traslado a Gaza. «No existe perdón alguno por haberlos abandonado y haberlos relegado al cautiverio. Netanyahu, no hemos recibido si quiera una disculpa por ptu parte en estos momentos tan dolorosos», ha afirmado Ofri Bibas, hermana del marido de Shiri, Yarden Bibas, que fue liberado el 1 de febrero en el marco del acuerdo de alto el fuego. Es por ello que ha dicho «seguir esperando» noticias sobre el «destino» que ha corrido su cuñada.

Por su parte, el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha rechazado este viernes las acusaciones de Israel sobre que uno de los cadáveres entregados el jueves no es el de una de las rehenes muertas en la Franja de Gaza y ha argumentado que los restos estarían «mezclados» con otros después de que la mujer fuera «despedazada» por un bombardeo israelí contra el enclave. El Ejército de Israel ha afirmado este viernes que, si bien ha confirmado que dos de los cadáveres corresponden a Ariel y Kfir Bibas, de cuatro años y nueve meses de edad en el momento de su secuestro durante los ataques del 7 de octubre de 2023, otro de los cadáveres no coincide con el de su madre, Shiri Bibas.

Tras ello, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha asegurado que Hamás «pagará el precio» por la «cruel y atroz violación del acuerdo» de alto el fuego, en vigor desde el 19 de enero, y ha recalcado que el cadáver entregado en uno de los ataúdes es el de «una mujer de Gaza». En respuesta, Ismail a Zauabta, jefe de la oficina de prensa de las autoridades gazatíes, controladas por Hamás, ha dicho que «la ira del criminal de guerra Netanyahu por el cuerpo de Shiri Bibas, convertido en pedazos y aparentemente mezclado con otros cuerpos bajo los escombros en un lugar bombardeado de forma intencional y deliberada por aviones de combate de la ocupación, no tiene peso».

"El propio Netanyahu es quien dio las órdenes del bombardeo, directo y despiadado, y es él quien tiene plena responsabilidad por matarla a ella y a sus hijos de una manera tan horrible y brutal", ha dicho, insistiendo en la versión de Hamás de que los tres miembros de la familia Bibas murieron en un ataque aéreo en noviembre de 2023. En este sentido, Al Zauabta ha subrayado en un mensaje publicado en su cuenta en la red social X que «a lo largo de 470 días de genocidio, este criminal —en referencia a Netanyahu— y su Ejército cometieron crimen tras crimen, matando a más de 30.000 niños y mujeres en la Franja de Gaza, sin despertar la ira de este mundo hipócrita, que ve con un solo ojo». Por su parte, Hamás ha publicado un comunicado en el que el grupo se muestra «sorprendido» con las críticas de Israel tras la entrega del cuerpo de la rehén y ha insistido en que «existe la posibilidad de un error o una mezcla con los cuerpos.

«Los mataron con sus propias manos y, después, cometieron actos terribles para cubrir estas atrocidades», dicen los servicios israelíes