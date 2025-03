Los ucranianos están dispuestos a seguir la lucha sin Estados Unidos

El 82 % de los ucranianos están dispuestos a continuar su lucha en lugar de aceptar las condiciones de Rusia, que privarían a Ucrania de su independencia política, de un ejército fuerte y de más del 20 % de su territorio. Sólo el 8 % estaría a favor de la capitulación. Incluso si Estados Unidos detiene por completo su apoyo militar a la nación invadida, según una encuesta reciente, entre esperanzas de que los países europeos se mantengan a su lado e incrementen su asistencia. La perspectiva de defenderse sin un socio clave se hace más probable en medio del apoyo vacilante de Estados Unidos, con temores crecientes de que Washington pueda culpar a Kiev por no lograr una tregua con Rusia. A pesar del inmenso coste de la invasión rusa, la mayoría de los ucranianos son partidarios de resistir antes que rendirse en caso de que Washington se retire totalmente, siempre que Europa mantenga su apoyo, según una encuesta del Instituto Internacional de Sociología de Kiev (KIIS). "Los ucranianos quieren la paz y están abiertos a compromisos dolorosos", declaróAnton Grushetski, director de KIIS. «Pero están listos para una resistencia nacional hasta garantizar condiciones de paz aceptables y seguridad frente a futuras agresiones rusas", añadió.

El analista militar Oleksandr Kovalenko, del Grupo de Resistencia Informativa, sostiene que, aunque perder el apoyo de Estados Unidos escocería, no sería catastrófico. «Las fuerzas ucranianas ya han demostrado su capacidad para adaptarse a luchar sin el apoyo estadounidense", afirmó. «Una retirada estadounidense podría acelerar nuestra producción nacional de defensa y empujar a los socios europeos a redoblar la suya", agregó.

Los ucranianos mantienen un cauto optimismo en que Europa se movilizará decididamente, aunque persisten las dudas mientras los líderes debaten la mejor manera de ofrecer apoyo y tienen problemas para acordar paquetes de ayuda militar. «Me temo que Europa sigue actuando con lentitud porque no acaba de comprender la amenaza que supone Rusia", declaró Tetiana Marina. Su pareja, el español Mariano García Calatayud, de 76 años, lleva tres años en cautiverio ruso tras ser detenido por protestar contra la ocupación de Jersón (sur). «Rusia ya libra una guerra híbrida contra Europa con sabotajes, ciberataques y propaganda", añadió Oleksandr Merezhko, presidente de la comisión parlamentaria de Asuntos Exteriores de Ucrania. «Afortunadamente, está creciendo la conciencia de que si Ucrania cae, los Estados bálticos podrían ser los próximos». Ilona Sologoub, editora de la plataforma analítica VoxUcrania, declaró que Europa debería aprovechar la experiencia ucraniana en el campo de batalla e invertir en su industria armamentística, como ha empezado a hacer Dinamarca. «La rapidez es fundamental: Rusia está adaptando y copiando nuestras tecnologías", advirtió. Sologoub señaló los más de 200.000 millones de euros en activos rusos congelados en Europa como una evidente fuente de financiación. "Europa debe dejar de estar preocupada por la reacción de Moscú y recordar que Rusia retrocede solo ante la fuerza", urgieron Sologoub y sus coautores.

Rusia fortalece su liderazgo en el Ártico sin cerrarse a cooperar con Trump

Rusia responde a la creciente competencia geopolítica en el Ártico fortaleciendo su liderazgo en la región con la construcción de nuevas infraestructuras y el aumento de su presencia militar en la zona, donde ve posibilidades de colaboración con EE.UU. tras la llegada al poder del presidente Donald Trump. "Es evidente que la importancia del Ártico tanto para Rusia como para el resto del mundo crece. Pero también crece, lamentablemente, la competencia geopolítica, la lucha por ganar terreno en esta región", dijo el presidente ruso, Vladímir Putin, en el Foro Internacional Ártico, celebrado este jueves en la norteña región de Múrmansk.Según Moscú, el cambio climático abre nuevas puertas en esta región, ante todo al ampliar la temporada de navegación por la llamada Ruta Marítima de Norte, una alternativa para el transporte entre Europa y Asia que podría obtener pingües beneficios gracias al desarrollo de las inversiones en la región ártica rusa, incluso las extranjeras. "Para llevar a cabo grandes iniciativas es necesario aunar recursos del Estado, las regiones, las empresas, incluyendo los bancos tanto con participación estatal como privada", señaló Putin, en un llamado a desarrollar la infraestructura de esta región.Aunque reconoció que los proyectos infraestructurales suelen ser difíciles, costosos y requieren de grandes plazos para su amortización, «son justamente ellos los que garantizan la verdadera soberanía de transporte de Rusia». "Estoy seguro, si a estos proyectos se suman nuestros socios extranjeros, esto les garantiza inversiones a largo plazo y con buena retribución. Por ello no se pueden postergar estos proyectos, hay que ponerlos en marcha lo más rápido posible", instó. En particular, destacó que las capacidades del nudo de transporte en la ciudad ártica de Múrmansk en los próximos años crecerá en más del triple gracias «a la construcción de nuevas terminales, la ampliación de accesos ferroviarios». Además, destacó la importancia de continuar la búsqueda de yacimientos de petróleo, gas y metales raros, a los que se sumarían plantas procesadoras con alto valor añadido. Como ejemplo del creciente interés internacional en el Ártico citó las aspiraciones de Trump de convertir a Groenlandia en un nuevo estado norteamericano. "Son planes viejos, profundamente enraizados en la historia", dijo, al explicar que «EE.UU. tenía planes similares ya en la década de 1860. Ya entonces, la administración estadounidense estaba considerando la posibilidad de anexionar Groenlandia e Islandia, pero esta idea no fue apoyada por el Congreso».