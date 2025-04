Alemania advierte de la ultraderecha y el odio 80 años después de liberación de Buchenwald

Publicado por Efe Creado: Actualizado:

Líderes alemanes advirtieron este domingo de la amenaza de la ultraderecha y del autoritarismo, el racismo y odio 80 después de la liberación por el Ejército de EEUU del campo de concentración nazi de Buchenwald, en el que hubo 278.000 prisioneros, entre ellos 635 españoles, y en el que murieron más de 56.000 personas.

En una ceremonia en Weimar, el expresidente de Alemania Christian Wulff (2010-2012) recordó el juramento de Buchenwald del 19 de abril de 1945 de los supervivientes de Buchenwald que prometieron la "destrucción absoluta del nazismo y de sus raíces" y "la construcción de un nuevo mundo de paz y libertad.

"¿Qué hay de la paz y la libertad en el mundo 80 años después y de la destrucción del nazismo? Conmemoramos el 80 aniversario de la liberación en tiempos de guerra en Europa", señaló Wulff.

Indicó que el líder del movimiento neoeuroasianista, Alexandr Duguin, conocido como el "ideólogo" del presidente ruso, Vladímir Putin, y también el partido ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) "vuelven a invocar a historiadores de la derecha como Carl Schmitt, que "fue uno de los pioneros intelectuales del nacionalsocialismo".

Ucrania y la ultraderecha en Alemania

Hoy, 80 años después del terror nazi, los supervivientes de Ucrania de los campos de concentración "tienen que volver a temer por sus vidas a diario", señaló.

En Alemania, dijo, la AfD, segunda fuerza en la Cámara Baja germana tras las elecciones generales de febrero pasado, quiere "liberar al poder estatal de sus supuestos grilletes, a saber, de la ley y el orden".

"Eso es exactamente lo que teníamos. Y aquí también debe aplicarse el 'nunca más'" que Alemania se comprometió a defender a raíz del Holocausto, subrayó.

Wulff recordó que en la Cámara Baja alemana se sientan diputados de la AfD que utilizan el término neonazi 'Umvolkung' o remigración, afirman que ya basta de hablar de la culpa alemana de dos guerras mundiales y que hablan de "trabajo obligatorio" para limitar la ayuda mínima a la subsistencia a la vivienda, la calefacción y la comida.

"De ahí a los campos de trabajo no hay un gran paso", advirtió, y sostuvo que cualquiera que no reconozca analogías con el pasado y no se distancie de ese tipo de afirmaciones es culpable frente al juramento de Buchenwald.

El expresidente de Alemania recalcó que "los nacionalsocialistas no surgieron de la nada, sino que contaban con un amplio apoyo, a veces ingenuo", y subrayó que "los trivializadores de la AfD ignoran que este partido, con su ideología, prepara el caldo de cultivo para que la gente se sienta incómoda en Alemania".

Mantenerse vigilantes

Wulff afirmó que, cuando la superviviente del Holocausto Margot Friedländer advierte en 2025 en sus visitas semanales a escuelas de que "así empezó todo en aquel entonces", entonces "debemos preocuparnos.

Mario Voigt, el primer ministro del estado federado de Turingia, en el este de Alemania y donde la AfD es el primer partido desde las elecciones regionales de 2023, señaló que la promesa del juramento de Buchenwald "adquiere una nueva urgencia en un momento en que el antisemitismo, la ideología nacionalista y el pensamiento autoritario son cada vez más ruidosos y prevalentes en las calles, en los parlamentos y en las redes sociales".

Advirtió que "el antisemitismo no sólo viene en botas" como los que llevaban los SS.

"Cuando hoy se celebra el terror en las calles alemanas, cuando se corean consignas antisemitas, cuando los intelectuales relativizan, cuando hay que proteger las instituciones judías, entonces esto no es sólo un fracaso de nuestro presente, es un fracaso de nuestra responsabilidad histórica (...)", sostuvo.

Jens-Christian Wagner, director Fundación del Centro Conmemorativo de Buchenwald, recalcó que la Ley Fundamental de Alemania deja claro en su primer artículo que la dignidad humana es inviolable, pero lamentó que "algunas personas en Alemania lo han olvidado si pensamos en el debate sobre la migración".

La conmemoración del 80 aniversario de la liberación de Buchenwald debe "contribuir a una renovada conciencia en la sociedad del valor que tiene la confrontación de los crímenes del nacionalsocialismo para nuestro entendimiento democrático y a un aumento del respeto a los derechos humanos universales", insistió.