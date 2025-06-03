Ucrania asegura haber dañado los cimientos del puente de Crimea en una operación especial

Los coches circulan por el puente de Crimea en una imagen de archivo. EFE/EPA/STRINGER.

El Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) aseguró este martes que ha dañado en una operación especial los cimientos del puente de Kerch que une la península de Crimea con la Rusia continental al hacer explotar 1.100 kilogramos de explosivos colocados bajo el agua.

“La operación duró varios meses. Agentes del SBU colocaron minas en los cimientos de esta estructura ilegal. Y hoy, sin ninguna baja entre la población civil, a las 04.44 hora local, el primer explosivo fue activado", indicó el SBU en un comunicado que va acompañado de un vídeo y una fotografía del puente dañado.

Según ha recordado el SBU, se trata del tercer ataque ucraniano desde el comienzo de la guerra contra este puente construido por el presidente ruso, Vladímir Putin, después de la anexión por parte de Rusia de la península ucraniana de Crimea en 2014.

El jefe del SBU, Vasil Maliuk, supervisó personalmente la operación.

Maliuk dijo en el comunicado que "el puente de Crimea es un objetivo absolutamente legítimo", al haber sido construido para unir Rusia a un territorio ucraniano ocupado y por servir, además, como "arteria logística para el suministro" al Ejército ruso.

"Crimea es Ucrania y cualquier expresión de la ocupación recibirá una respuesta contundente", remachó Maliuk.

El SBU ya llevó a cabo este domingo la que quizá sea la operación más ambiciosa en la retaguardia enemiga de toda la guerra, al alcanzar con drones más de cuarenta aviones de combate rusos situados en varias bases aéreas del interior de Rusia.

Según el parte de pérdidas enemigas publicado este martes por el Estado Mayor ucraniano, Rusia perdió 12 aviones en esta operación ucraniana. El resto de aviones alcanzados habrían sido dañados.