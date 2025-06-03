Los ataques israelíes contra palestinos que iban por comida han causado 62 muertos en 3 días

Palestinos transportan suministros de ayuda recibidos de la Fundación Humanitaria de Gaza, respaldada por Estados Unidos, a través de una zona conocida como el Corredor de Netzarim, centro de la Franja de Gaza, 29 de mayo de 2025. EFE/EPA/HAITHAM IMAD.

Ginebra, 3 jun (EFE).- El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, denunció este martes los ataques mortales de Israel contra desesperados palestinos que intentaban acceder "a exiguas cantidades de ayuda alimentaria en Gaza" en los tres últimos días y que han causado al menos 62 muertos y cientos de heridos.

Las informaciones recibidas por el organismo indican que el día 1 de junio hubo 32 muertos como consecuencia de tales ataques, 3 el lunes y 27 esta madrugada, precisó a la prensa en Ginebra el portavoz de derechos humanos, Jeremy Laurence,

Sostuvo que tales ataques contra gente que intenta sobrevivir "son inconcebibles".

Las acciones militares están ocurriendo a diario en las inmediaciones de un punto de distribución de ayuda humanitaria en Gaza, gestionado por la denominada Fundación Humanitaria de Gaza, creada por Israel y Estados Unidos para controlar todo el flujo de asistencia a la población en reemplazo de la ONU.

Laurence dijo que la Oficina de Derechos Humanos de la ONU reclama que se investigue de forma rápida e imparcial estos ataques y especialmente quiénes son los responsables.

"Los ataques dirigidos contra civiles constituyen una grave violación del derecho internacional y un crimen de guerra", declaró.

"A los palestinos se les presenta una de las elecciones más atroces: morir de hambre o arriesgarse a ser asesinados al intentar acceder a los escasos alimentos que se están proporcionando a través del mecanismo de asistencia humanitaria militarizado de Israel", explicó el portavoz.

Agregó que la obstrucción deliberada del acceso a alimentos y otros suministros de socorro básicos para la vida de los civiles también puede considerarse un crimen de guerra, al igual que las amenazas de los responsables políticos de Israel de vaciar la Franja de Gaza de su población.