Colonia vive la evacuación mayor desde la II Guerra Mundial por tres bombas gigantes

Colonia vive este miércoles la mayor evacuación desde la Segunda Guerra Mundial. Tres bombas lanzadas por bombarderos estadounidenses sobre la ciudad alemana durante ese conflicto, detectadas en el corazón de la metrópoli renana y que se espera sean desactivadas a lo largo del día, han obligado a sacar de sus casas a más de 20.000 personas a ambos lados del Rin. Los artefactos, dos de ellos de 1.000 kilos y el tercero de 500 gramos, fueron detectados durante unas obras en el parque de Herbert Liebertz, junto a los antiguos astilleros fluviales de Deutz.

Desde las ocho de la mañana ha sido paralizado todo el tráfico en un radio de un kilómetro en torno al lugar del hallazgo y se ha comenzado a comprobar que todos los edificios en el interior de la zona de peligro se encuentran vacíos. Entre ellos 58 hoteles, cuyos huéspedes han sido invitados a abandonar sus habitaciones. Residencias de ancianos, hospitales y clínicas han iniciado la evacuación de sus pacientes, mientras colegios y guarderías y numerosas empresas y comercios deben mantenerse cerrados hasta que se confirme que las bombas han sido desactivadas. La operación para inutilizar los gigantes artefactos, los tres de fabricación estadounidense, ha obligado también a cortar el tráfico sobre los tres puentes de la ciudad.

Numerosos convoyes han sido desviados por rutas alternativas. También el tránsito fluvial por el Rin se encuentra suspendido. Las bombas son vigiladas permanentemente por agentes de la Policía local y no se permite desde su hallazgo a principios de semana acercarse al lugar o hacer fotografías. Las tres bombas serán desactivadas por artificieros especialistas en material bélico. Unas 5.500 bombas de la Segunda Guerra Mundial son inutilizadas en Alemania todos los años repartidas por todo su territorio. Se trata generalmente de artefactos lanzados en bombardeos aéreos que no detonaron en su momento y que, por su peso, se los tragó literalmente la tierra. Aparecen habitualmente cuando se realizan obras de construcción y son detectados durante labores de excavación.