Israel muestra a la prensa un túnel en Gaza donde encontró el cuerpo de Sinwar

Publicado por Agencias Gaza Creado: Actualizado:

El Ejército israelí mostró este domingo en una visita organizada para la prensa internacional a Gaza un túnel hallado bajo el Hospital Europeo de Jan Yunis (sur) en el que dijo haber recuperado el cadáver de Mohammed Sinwar, al que califica como líder de Hamás en la Franja y cuya muerte ya había anunciado el primer ministro, Benjamín Netanyahu, el pasado 28 de mayo. A las puertas del área de Emergencias del hospital, evacuado a causa de la ofensiva israelí a mediados de mayo, soldados israelíes se movían en torno a un agujero en el suelo que descendía hasta la que, aseguran, se trata de una red de túneles del grupo islamista Hamás. "Encontramos, bajo el hospital, justo bajo la sala de emergencias, un complejo de varias habitaciones y, en una de ellas encontramos... matamos a Mohammed Sinwar. Podemos probarlo ahora", explicó el portavoz del Ejército, Effie Defrin, a un grupo reducido de medios al que permitió acceder al túnel en el enclave palestino, a donde Israel no deja entrar a los periodistas desde hace 20 meses. El portavoz militar aseguró que las tropas hallaron también «una gran cantidad de municiones, arsenales de armas y dinero» a lo largo del entramado subterráneo. Al acceder a los túneles, muy estrechos y de poca altura, que hacían a parte del grupo que lo recorría inclinar la cabeza para caminar, un mal olor penetrante y moscas impregnaba el ambiente en todo momento. Algunas paredes estaban manchadas de sangre. A unos 200 metros del acceso que da paso, según reiteran los militares, a uno de los túneles más largos de los islamistas, el Ejército mostró a la prensa una de las habitaciones utilizadas por el grupo. En la estancia se observaban al menos tres colchonetas, una banqueta, basura y varios tejidos tirados en el suelo manchados de sangre.