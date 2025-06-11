Un joven mata a nueve personas en un instituto y luego se suicida en el baño

Publicado por Agencias Graz Creado: Actualizado:

El autor del tiroteo perpetrado este martes en un centro de secundaria de Graz, en el sur de Austria, se suicidó tras asesinar a nueve personas, informó el Ministerio del Interior. El atacante, un ciudadano austríaco de 21 años, utilizó dos armas de fuego —una larga y otra corta— que poseía de forma legal, y actuó solo. De acuerdo con el director de la Policía regional, Gerald Ortner, el agresor se suicidó en un servicio del centro tras el ataque, que comenzó sobre las 10.00 hora local. El atacante mató a nueve personas —seis de las víctimas eran femeninas y tres masculinas— y otras doce resultaron heridas, siete de ellas de gravedad. «Fuimos alertados sobre disparos y gritos en un centro educativo», explicó Ortner en una rueda de prensa, y destacó que en pocos minutos se movilizaron más de 300 agentes. Diecisiete minutos después de las primeras llamadas, unidades de las fuerzas especiales Cobra lograron asegurar el edificio, destacó el director general de Seguridad Pública, Franz Ruf. La rápida actuación policial permitió que poco después pudieran acceder los primeros equipos sanitarios y trasladar a los heridos al hospital, añadió Ruf. El tirador era un exalumno del centro, que no llegó a completar sus estudios, y no tenía antecedentes ni estaba en el radar de las autoridades, indicó el ministro austríaco del Interior, Gerhard Karner. El motivo del ataque sigue sin estar claro y el ministro del Interior no quisio especular sobre ello.