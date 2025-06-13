Israel tirotea las ‘colas el hambre’ en Gaza y mata a 29 palestinos, varios de ellos niños

Publicado por EFE Gaza Creado: Actualizado:

El Ejército israelí mató esta madrugada a 29 gazatíes e hirió a otros 200 cerca de varios puntos de distribución de alimentos, apoyado por Israel y EE UU, en el centro y en el sur de Gaza, confirmaron fuentes médicas. En ataques que son ya diarios, al menos 13 personas murieron, incluidos niños, y unas 170 resultaron heridas en las inmediaciones del complejo militarizado cerca al Corredor de Netzarim, en el centro de Gaza, según el último balance del Hospital Al Awda en Nuseirat, que dijo se debió a «balas y drones israelíes». Otros 16 gazatíes murieron y decenas fueron heridos en ataques cerca de los dos puntos de distribución de la Fundación Humanitaria para Gaza (GHF, en inglés) en los barrios de Tel al Sultán y el Saudí, en la sureña Jan Yunis, confirmaron fuentes desde las morgues.

El Ejército israelí afirmó haber disparado «tiros de advertencia» esta noche contra palestinos que se aglomeraban cerca del punto de distribución en Netzarim ya que «representaban una amenaza para las tropas».

"Los disparos de advertencia se realizaron a cientos de metros del punto de distribución de ayuda, antes de su horario de apertura", detalla un comunicado castrense, que añade que el incidente está siendo «exhaustivamente» investigado así como el potencial número de víctimas. Sanidad gazatí del Gobierno de Hamás ha confirmado, hasta el momento, 245 muertos y más de 2.152 heridos desde que Israel implementara este mecanismo.