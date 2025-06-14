Irán abre "las puertas del infierno»

Publicado por Agencias Teherán Creado: Actualizado:

El nuevo comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria de Irán, el general Mohammad Pakpur, afirmó este viernes que «las puertas del infierno se abrirán pronto para los sionistas», en sus primeras declaraciones como responsable del cuerpo militar de élite tras el asesinato de su predecesor. «Las puertas del infierno se abrirán pronto para los sionistas», dijo Pakpur en una carta dirigida al líder supremo de Irán, Ali Jameneí, informaron medios iraníes.

Pakpur sustituye al frente del cuerpo militar de élite al general Hossein Salamí, asesinado en los ataques que Israel lanzó esta madrugada contra contra infraestructuras nucleares y castrenses iraníes. Los medios del país persa no recogieron más detalles de la misiva del nuevo comandante del cuerpo militar de élite, que poco antes había publicado un comunicado prometiendo venganza contra Israel. «El régimen sionista de Israel y sus aliados regionales e internacionales recibirán sin duda una respuesta proporcionada y decisiva en el momento y lugar apropiados de nuestra elección», dijo la organización castrense en un comunicado.

En esos bombardeos contra un centenar de objetivos iraníes además de Salamí murió el jefe de la Fuerza Aeroespacial de la Guardia, el general Amir Ali Hajizadeh y el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, el general Mohamad Hosein Baqerí, entre otros cargos militares. Jameneí nombró a Pakpur comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria y al general Abdorrahim Musaví como nuevo jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas.

En los ataques murieron además unas 70 personas y más 300 resultaron heridas, según datos de la agencia Fars.