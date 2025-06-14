Irán abre "las puertas del infierno»

El nuevo comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria de Irán, el general Mohammad Pakpur, afirmó este viernes que «las puertas del infierno se abrirán pronto para los sionistas», en sus primeras declaraciones como responsable del cuerpo militar de élite tras el asesinato de su predecesor. «Las puertas del infierno se abrirán pronto para los sionistas», dijo Pakpur en una carta dirigida al líder supremo de Irán, Ali Jameneí, informaron medios iraníes.
Pakpur sustituye al frente del cuerpo militar de élite al general Hossein Salamí, asesinado en los ataques que Israel lanzó esta madrugada contra contra infraestructuras nucleares y castrenses iraníes. Los medios del país persa no recogieron más detalles de la misiva del nuevo comandante del cuerpo militar de élite, que poco antes había publicado un comunicado prometiendo venganza contra Israel. «El régimen sionista de Israel y sus aliados regionales e internacionales recibirán sin duda una respuesta proporcionada y decisiva en el momento y lugar apropiados de nuestra elección», dijo la organización castrense en un comunicado.
En esos bombardeos contra un centenar de objetivos iraníes además de Salamí murió el jefe de la Fuerza Aeroespacial de la Guardia, el general Amir Ali Hajizadeh y el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, el general Mohamad Hosein Baqerí, entre otros cargos militares.
Jameneí nombró a Pakpur comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria y al general Abdorrahim Musaví como nuevo jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas.
En los ataques murieron además unas 70 personas y más 300 resultaron heridas, según datos de la agencia Fars.
Israel en la ONU: «Actuaremos hasta que hayamos eliminado la amenaza"
El embajador de Israel ante la ONU, Danny Danon, dijo este viernes en una rueda de prensa en Naciones Unidas que su país continuará atacando Irán hasta que sepan con certeza que han «eliminado la amenaza", después de haber lanzado el mayor ataque contra Irán y ha descabezado a las Fuerzas Armadas, la Guardia Revolucionaria y a parte del equipo responsable del programa nuclear iraní. "Esperamos (enviar) más proyectiles y estamos preparando a la población (israelí) para los días muy intensos que nos esperan. Seguiremos actuando hasta que sepamos que hemos eliminado la amenaza", anotó ante la prensa Danon. El embajador dijo que el ataque —que también dañó la principal instalación nuclear iraní en Natanz— fue una acción «calculada y necesaria, basada en información de inteligencia clara, y llevada a cabo en respuesta a una creciente amenaza existencial». "El régimen iraní ha financiado y dirigido ataques contra Israel a través de agentes terroristas, Hamás, Hezbolá y los hutíes. Irán ha alimentado la inestabilidad en toda la región, al tiempo que declara abiertamente su intención de destruir y eliminar el Estado de Israel", anotó. Danon se mostró también descontento por la preocupación del secretario general de la ONU, António Guterres, ante el ataque de ayer.
"El secretario general emitió anoche una declaración expresando su preocupación por nuestra operación, pero debo preguntar: ¿Dónde estaba el secretario general cuando Irán pasó años armándose, mientras prometía borrar a Israel del mapa?", expresó.
Irán solicitó hoy una reunión urgente e inmediata del Consejo de Seguridad de la ONU para que este organismo «cumpla su responsabilidad, condene este acto de agresión y haga que Israel rinda cumplida cuenta de sus crímenes", en una carta del ministro de Exteriores, Abbas Araghchi, enviada a la presidencia del Consejo y a Guterres. La convocatoria de esta sesión depende ahora de que la pida formalmente uno de los quince miembros del Consejo, previsiblemente algún aliado de Irán, como Rusia o China, y esta mañana ya se están produciendo movimientos en este sentido, según la presidencia guyanesa de turno del Consejo.