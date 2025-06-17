El cielo de Israel deja por primera vez de ser seguro: Irán rompe el escudo

Publicado por ÓSCAR B. DE OTÁLORA / EFE Madrid / Jerusalén / Teherán Creado: Actualizado:

La escalada militar registrada después de que Israel comenzase el bombardeo de Irán pone a prueba uno de los grandes hitos de la tecnología militar israelí, la conocida como 'Cúpula de Hierro'. Este complejo sistema de misiles antiaéreos conectado a una avanzada red de radares de alerta temprana ha sido, y es, una de las joyas de la corona de Tel Aviv e incluso el presidente Donald Trump dijo recientemente que quería uno igual para Estados Unidos. Sin embargo, los ataques de Irán están llevando al límite los recursos de la Cúpula de Hierro. Al menos un tercio de sus misiles consigue alcanzar objetivos en el interior de Israel y las explosiones han causado ya más de 13 muertos y al menos 300 heridos. Los ciudadanos se sienten más vulnerables, confusos e incluso enfadados por los «agujeros» defensivos. Y el propio Ejército hebreo les ha urgido a que, mientras dure la guerra, no se alejen de los cuartos seguros o los refugios antiaéreos porque el paraguas protector no es «hermético».

Una de las claves del éxito iraní es el uso de misiles hipersónicos, capaces de volar a varias veces la velocidad del sonido y mucho más difíciles de evitar. Israel ya no se enfrenta a las amenazas de Hamás, Hezbolá o los hutíes, cuyas incursiones sí conseguía frenar la Cúpula de Hierro. Eso permitía que las alertas afectasen a zonas limitadas del país. Sin embargo, por primera vez en mucho tiempo, el país en su conjunto está amenazado y las sirenas afectan a los habitantes de todas las ciudades.

Teherán utiliza, además, otros sistemas menos sofisticados para burlar la Cúpula de Hierro. Uno de ellos consiste en enviar oleadas de drones en dirección a Israel para saturar las defensas antiaéreas. Detrás de ellas vuelan los misiles hipersónicos, cuya velocidad hace mucho más difícil que puedan ser primero detectados y luego, derribados. Que vuelen a varias veces la velocidad del sonido es la clave de su poder. Estos proyectiles están diseñados para que el enemigo apenas tenga tiempo de reaccionar una vez que son disparados.

Israel bombardeó ayer por la tarde la emisora estatal iraní IRIB en Teherán. Al menos un misil ha alcanzado el edificio donde la televisión tiene sus oficinas y estudios. La explosión pudo ser presenciada en directo. Una locutora hablaba en ese momento en pantalla cuando, de repente, el lugar vibra y las luces se apagan. La periodista sale apresuradamente mientras el polvo y el humo empiezan a llenar el plató y caen los escombros del techo. De fondo se escucha un grito :"Allahu Akbar».

Irán emitió una orden de evacuación para los residentes del sur de Tel Avivi e Israel hace lo mismo con los ciudadanos de Teherán. Israel además sostiene que ha creado un pasillo aéreo para atacar Teherán.

"Haremos lo que sea necesario", dijo ayer el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, preguntado sobre la posibilidad de matar al líder supremo iraní, Ali Jameneí.

