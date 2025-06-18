Publicado por ROSTYSLAV AVERCHUK Leópolis Creado: Actualizado:

Los continuos intentos de Rusia de avanzar hacia la capital regional de Sumi y de entrar en la región de Dnipropetrovsk desde Donetsk provocan un acalorado debate en Ucrania sobre la calidad de las fortificaciones que se están construyendo a gran escala para ayudar a detener al enemigo. El estado de las líneas de defensa en Sumi ha sido criticado en Ucrania después de que las fuerzas rusas avanzaran entre 8 y 10 kilómetros dentro de la región nororiental en los tres meses de la ofensiva. Como resultado, las autoridades de Sumi han decidido destinar recursos adicionales a la construcción de fortificaciones, según dijo en Telegram el jefe de la Administración Militar Regional, Oleg Grigorov. También se están erigiendo grandes líneas de defensa a lo largo de la frontera de la región oriental de Dnipropetrovsk, con combates en curso a varios kilómetros de distancia, según la plataforma analítica ucraniana Deep State.

Mijailo Bondar, diputado de la oposición y miembro de la comisión temporal sobre el uso de fondos para la defensa, dijo al canal Priamí TV que las fortificaciones en Sumi y la cercana región oriental de Járkov a menudo no se construían en absoluto o no cumplían con los requisitos modernos. Según él, algunas de las fortificaciones pueden ser vistas por el enemigo desde kilómetros de distancia, lo que las convierte en un blanco fácil, y no tienen protección contra drones.

"Cientos de posiciones son elementos de hormigón excavadas en los campos, visibles desde 10 kilómetros de distancia. No se pueden utilizar para la defensa", escribió también en la red social Facebook el reconocido corresponsal militar Yuri Butusov. Según algunos críticos, el problema radica en la insuficiente coordinación entre los militares experimentados y las autoridades civiles responsables de la erección de las líneas de defensa más profundas.

Una defensa eficaz requiere la participación de comandantes que hayan demostrado en la práctica que saben cómo construir una defensa resiliente, subraya Butusov. Él aboga por la construcción «de una línea de defensa moderna y real» a unos 25 kilómetros del frente, que tendría múltiples rutas logísticas protegidas y camufladas, y falsos objetivos para drones y armas pesadas rusas. Sin embargo, incluso las mejores fortificaciones no se convertirán en una «panacea».