Israel incide en que busca un alto el fuego temporal en la franja de Gaza

El ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, incidió este lunes que su país apoya la propuesta para un alto el fuego «temporal» en la Franja de Gaza siguiendo el plan del enviado de Estados Unidos en Oriente Medio, Steve Wikoff, en la que es la posición invariable de Israel desde hace meses. "Si se alcanza un acuerdo temporal, de acuerdo con la propuesta de Witkoff, será más fácil abordar también la situación humanitaria. Hay, por supuesto, importantes brechas entre las posiciones de ambos lados", aseguró el líder de la diplomacia israelí durante una rueda de prensa en la sede de Exteriores junto a la ministra para Asuntos Europeos e Internacionales de Austria, Beate Meinl-Reisinger. Saar insistió en que el grupo islamista busca que la ofensiva termine mientras «controla a nivel efectivo Gaza", algo que Israel rechaza frontalmente. "Preferiríamos lograrlo por medios diplomáticos pero, si eso no es posible, no tendremos más elección que utilizar medios militares", añadió, si bien el Gobierno israelí ya ha asegurado en numerosas ocasiones que toda negociación con Hamás se iba a producir mientras Israel mantiene los bombardeos y ataques sobre la Franja. Israel se planteó tres objetivos principales de cara a la ofensiva que mantiene sobre Gaza: recuperar a los rehenes cautivos en manos de las milicias palestinas, eliminar las capacidades militares y de gobierno de Hamás en la Franja y garantizar el retorno de los desplazados de las comunidades junto a la frontera haciendo que el enclave no vuelva a ser una amenaza. Las declaraciones de Saar se producen en un momento, tras la guerra con Irán y un apaciguamiento de otros frentes como Líbano o Siria, en el que las negociaciones de la tregua en el enclave pueden reabrirse. El domingo, el Gobierno aprobó levantar las restricciones de seguridad en 12 kibutz o comunidades agrarias próximas a la frontera entre Israel y Gaza al considerar que ya no estaban amenazadas y al haber concluido los trabajos de rehabilitación en muchas de ellas, permitiendo a sus residentes volver. Además, el jefe del Estado Mayor del Ejército israelí, Eyal Zamir, dijo el sábado que en un «futuro próximo» las fuerzas armadas iban a alcanzar las líneas marcadas por el Gobierno de cara a la ofensiva sobre Gaza, que se ha cobrado la vida de más de 56.500 personas en más de 20 meses de duración. Sin embargo, Saar incidió ante los medios en el apoyo de Israel a la propuesta temporal de Witkoff. El plan inicial de liberación de Witkoff contemplaba un alto el fuego de 60 días, durante el cual 10 rehenes vivos y 18 muertos serán liberados en dos fases a lo largo de una semana. A principios de junio este plan se enmendó, de forma que al inicio de la tregua se liberara a la mitad de los rehenes, tanto vivos como muertos, y después Israel debería liberar a 125 prisioneros palestinos que cumplen cadena perpetua y a 1.111 prisioneros de Gaza arrestados tras el 7 de octubre.