Hamás, al enviado de Donald Trump: «Sin estado palestino, no habrá desarme»

Hamás aseguró este sábado que no se desarmará hasta que se establezca un Estado palestino con Jerusalén como capital, después de que el enviado de Estados Unidos en Oriente Medio, Steve Witkoff, dijera que el grupo islamista estaba preparado para dejar las armas. «Reiteramos que la resistencia y sus armas son un derecho nacional y legal mientras persista la ocupación (israelí)», aseguró Hamás en un comunicado, «no podemos abandonarlo hasta que se restablezcan plenamente nuestros derechos nacionales, el principal de ellos el establecimiento de un Estado palestino independiente y plenamente soberano con Jerusalén como su capital». Hamás respondió así a las declaraciones atribuidas por medios israelíes a Witkoff. Durante un encuentro con las familias de los rehenes en Gaza, el enviado estadounidense asegura que «Hamás ha dicho que está preparado para desmilitarizarse» y que «múltiples Gobiernos árabes están exigiendo a Hamás que se desmilitarice», según audios a los que tuvo acceso el diario Haaretz. A Witkoff se le atribuye la última propuesta de alto el fuego para la Franja de Gaza que Israel y Hamás negociaban hasta que las conversaciones se estancaron hace semanas. Esta incluía una tregua de 60 días en la que los islamistas debían liberar a 10 rehenes en Gaza vivos y unos 18 fallecidos, y durante la cual las partes tendrían que negociar el final definitivo del la ofensiva israelí sobre el enclave. Israel retiró su delegación negociadora de Doha (Catar) asegurando que los islamistas no tenían voluntad de negociar, algo que Estados Unidos replicó. Según la prensa israelí, Hamás endureció sus demandas durante los últimos días de las negociaciones, pidiendo un número de prisioneros palestinos a liberar a cambio de los rehenes en Gaza superior a lo esperado. Israel, por su parte, exige cumplir sus objetivos de guerra en Gaza para concluir su ofensiva sobre el enclave, que se ha cobrado la vida de más de 60.000 personas.

Entre esos objetivos se encuentra destruir las capacidades de gobierno y combate de Hamás, una línea roja sin la que se niega a concluir la ofensiva contra el enclave.

Los muertos del día

Los hospitales de Gaza registraron a lo largo del viernes la llegada de 98 cadáveres, lo que eleva a 60.430 el total de fallecidos a causa de la ofensiva israelí desde su inicio en octubre de 2023, anunció este sábado el Ministerio de Sanidad de la Franja.

De los fallecidos, 15 eran cadáveres que se rescataron entre los escombros, por lo que pudieron haber muerto antes del viernes. Además, Sanidad registró que 1.079 heridos a lo largo del día, elevando el total a causa de la ofensiva de Israel en Gaza a 148.722. «Los hospitales de Gaza registraron siete nuevas muertes en las últimas 24 horas (durante el jueves) en la Franja de Gaza por hambruna y desnutrición, entre ellas un niño», anunció Sanidad en un comunicado previo. Con ellos son 169 las personas que han muerto por causas relacionadas con la desnutrición en una Franja en la que Israel limita el acceso de alimentos (que bloqueó completamente entre el 2 de marzo y el 19 de mayo, lo que ha derivado en la actual crisis por hambruna de Gaza). A los recurrentes bombardeos de Israel contra la Franja, que han causado la muerte de decenas de miles de personas, se han sumado los tiroteos diarios de las tropas cerca de puntos de reparto de alimento o en las carreteras por los que pasan los camiones con ayuda humanitaria, que según Sanidad se han cobrado la vida de 1.422 personas. Este último recuento se lleva a cabo desde el 27 de mayo, día en que la estadounidense Fundación Humanitaria para Gaza (GHF, en inglés) comenzó a funcionar en el enclave, con puntos de reparto criticados por las agencias de la ONU. También el Hospital Shifa y la clínica Sheikh Radwan de la capital gazatí recibieron 31 cadáveres provenientes de la zona de Zikim.

Los terroristas hacen cavar su propia tumba al rehén David

El brazo armado de Hamás, las Brigadas Al Qasam, difundió este sábado un nuevo vídeo del rehén israelí Evyatar David, de quien ya publicó imágenes el viernes mostrando su extrema delgadez, en el que cava su propia tumba dentro de un túnel en la Franja de Gaza. "Lo que estoy cavando es mi propia tumba", dice David, de 24 años, mientras utiliza una pala contra la tierra dentro de túnel en la Franja de apenas un metro de ancho. «El tiempo se agota", añade. Al final del vídeo el joven se derrumba sobre la pala, tras pedir una tregua que le permita volver a casa con su familia, tras lo que el grupo islamista muestra el texto: «Sólo un acuerdo de alto el fuego puede traerles de vuelta con vida». En las imágenes se ve a David escribir en un calendario, sobre el que después explicará que recoge lo que come diariamente. El joven menciona que intercala lentejas o judías de un día para otro, y entre medias llega a pasar entre una y tres jornadas sin comer, según el vídeo. Los vídeos de las milicias palestinas en Gaza suelen estar guionizados, según han explicado otros rehenes que han salido del enclave, que sin embargo también han relatado cómo se les ha privado de alimento o han sufrido agresiones físicas o psicológicas. "Esta es para dos días, para mantenerme con vida", dice con gesto neutral en el vídeo David, mientras come directamente de una lata de legumbres. El joven se dirige también directamente al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu: «Siento que he sido abandonado. Como primer ministro de mi Gobierno tienes que cuidar de mí y de los otros prisioneros». Todo lo que he aprendido y con lo que he crecido es una mentira", lamenta en referencia al valor habitual en Israel respecto a no dejar a nadie atrás.