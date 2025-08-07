Netanyahu reunirá hoy a su gabinete de seguridad con el plan de ocupar toda Gaza

Publicado por Agencias Jerusalén Creado: Actualizado:

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, reunirá este jueves por la tarde a su gabinete de seguridad, que incluye a varios de los ministros de su Ejecutivo, para tratar el curso de la guerra en la Franja de Gaza, dijo este miércoles una fuente cercana al Gobierno. Según medios locales, se espera que el gabinete apruebe los planes de Netanyahu para tomar el control de toda la Franja, a pesar de la postura en contra del Ejército. Ya ayer, martes, la oficina del primer ministro dijo que «las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) están preparadas para implementar cualquier decisión tomada por el gabinete político y de seguridad», tras una reunión de tres horas entre Netanyahu y el jefe del Estado Mayor del Ejército, Eyal Zamir. En la reunión participaron también el ministro israelí de Defensa, Israel Katz, y el de Asuntos Estratégicos, Ron Dermer, que es el líder del equipo negociador israelí en las conversaciones indirectas con Hamás. Según un alto funcionario israelí que informó a los medios hebreos este lunes, Netanyahu pretende proponer al gabinete de seguridad israelí, con autoridad para tomar decisiones sobre la guerra, «la continuación de los combates y su expansión a zonas donde se teme que haya rehenes», además de «la ocupación total de la Franja de Gaza». El primer ministro se enfrenta, sin embargo, a la oposición del Ejército, que es reacio a operar en lugares donde se encuentran retenidos los rehenes por temor a que las milicias palestinas en Gaza los ejecuten ante el avance de las tropas (como ya ocurrió a finales de agosto de 2024 con seis cautivos, hallados el 1 de septiembre). Según la cadena pública israelí, Kan, la cúpula militar cree además que ocupar toda Gaza provocará un aumento considerable de las bajas israelíes.

Los ataques israelíes contra la Franja de Gaza del martes causaron al menos 135 muertos, según el recuento publicado este miércoles por el Ministerio de Sanidad gazatí, mientras que los equipos de rescate recuperaron los cuerpos de otras tres personas muertas en días anteriores que habían quedado enterradas bajo los escombros. De acuerdo con su informe diario, que recopila datos del día anterior, «138 mártires (incluidos tres cuerpos recuperados) y 771 heridos llegaron a los hospitales de la Franja de Gaza» durante la jornada del martes.