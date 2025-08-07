Los niños de Gaza que Israel llama fake news

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

La crisis por desnutrición en Gaza ganó visibilidad con imágenes como las del pequeño Mohamed Motawaq, de tripa hinchada y brazos esqueléticos. Israel aseguró que la suya era la foto de «un niño enfermo» utilizada por la prensa para difundir una falsa hambruna en Gaza, algo que la madre del niño niega al decir que ha empeorado su condición. Hidaya recibe por segunda vez a Efe en su tienda de campaña, esta vez después de que un vídeo de Exteriores de Israel haya puesto en duda la situación de su hijo: «Han utilizado la foto de un niño enfermo para difundir 'fake news. Con Mohamed en brazos, Hidaya confirma que su hijo tiene una debilidad muscular, pero la conversación la impregna el miedo de que sea el hambre lo que le mate.