Zelenski dice que podría reunirse con Putin en Suiza, Austria o Turquía

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha afirmado que una posible reunión con el líder ruso, Vladímir Putin, podría producirse en un país europeo neutral, como Suiza, Austria o Turquía. «Creemos que sería justo y los europeos enfatizaron esto, que la reunión debería ser en la Europa neutral. Porque hay una guerra en Ucrania y en el continente europeo», dijo en un encuentro con periodistas, en declaraciones citadas este jueves por la agencia Ukrinform. «He dicho que estamos de acuerdo. Suiza, Austria, estamos de acuerdo. ¿Turquía? Turquía es para nosotros un país de la Otan y parte de Europa. No estamos en contra», afirmó el presidente. Por el contrario, descartó que el encuentro pudiera producirse en Moscú y subrayó también que organizar el encuentro en Hungría, como se ha planteado, sería «difícil». «No es fácil, porque hay unidad de todos los países europeos a la hora de respaldar a Ucrania durante la guerra. Y, seamos sinceros, Budapest no nos apoyó», dijo. Este martes, el Gobierno austríaco se mostró dispuesto a permitir que Putin participe en Viena en una cumbre con su homólogo ucraniano, pese a la orden de arresto emitida contra el líder ruso por la Corte Penal Internacional (CPI). «Si las negociaciones se celebraran en Viena, nos pondremos en contacto con la CPI, en virtud de nuestros acuerdos de sede de organizaciones internacionales en Viena (...), para permitir la participación del presidente Putin», señaló en una nota la oficina del canciller (primer ministro) austríaco, el conservador Christian Stocker. También el martes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que quiere ver «qué sucede» en una reunión bilateral entre Putin y Zelenski, antes de optar por la posibilidad de participar en una reunión a tres bandas para tratar de alcanzar un acuerdo de paz. Pese a que Trump pretendía inicialmente celebrar un encuentro trilateral, tras reunirse el lunes con Zelenski y varios líderes europeos y telefonear a Putin, dijo que se va a celebrar primero un encuentro bilateral para tratar de poner fin a la guerra en Ucrania.

Garantías

Los esfuerzos para encontrar garantías fiables contra una nueva agresión rusa en caso de un alto el fuego o de un acuerdo de paz se han intensificado tras la reunión entre Donald Trump y Volodimi Zelenski en Washington, pero los ucranianos siguen siendo cautelosos a la hora de recibir promesas vagas que carezcan de un compromiso claro de sus socios internacionales.

La promesa de Donald Trump de ser parte de dichas garantías dio al presidente Zelenski la esperanza de que podrían formalizarse “dentro de diez días”. «El liderazgo de Estados Unidos es, de hecho, la base de todo el proceso, lo que aumenta la probabilidad de que estas garantías finalmente se formalicen», comentó Oleksi Melnik. Mientras continúan las conversaciones entre Estados Unidos y sus socios, con varios jefes de estado mayor de los ejércitos en Washington esta semana, los detalles de las posibles garantías siguen sin estar claros, mientras Estados Unidos, los países europeos, Japón y Australia consideran varias opciones.

Según informes de los medios de comunicación en inglés, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha propuesto otorgar protección colectiva a Ucrania sin invitarla formalmente a unirse a la Otan. Varios países están explorando la posibilidad de enviar contingentes de mantenimiento de la paz después de la guerra, principalmente para funciones logísticas o de entrenamiento en zonas alejadas de la línea del frente. Algunos aliados y la propia Ucrania esperan que la aviación estadounidense, potencialmente estacionada en una base de la Otan en Rumania, pueda entrar en combate si Rusia ataca nuevamente.