Alemania crea una nueva mili voluntaria por el peligro de Rusia

El Gobierno alemán aprobó ayer un proyecto de ley para la modernización del servicio militar con el objetivo de aumentar el reclutamiento voluntario de soldados. Quiere hacerlo más atractivo para los jóvenes. Berlín considera que el ejército germano debe crecer en número de efectivos para cumplir los nuevos parámetros de la OTAN y como respuesta a la amenaza rusa. La nueva «mili» podría convertirse en obligatoria si no se logran los objetivos de reclutamiento previstos. Ya han comenzado las protestas. Un grupo de manifestantes se concentraron frente al Ministerio de Defensa.

«Queremos fortalecer al Bundeswehr (el ejército alemán) en términos de personal y hacerlo más atractivo para los jóvenes», declaró el canciller, el conservador Friedrich Merz. Alemania suspendió en 2011 el servicio militar obligatorio. Actualmente dispone de unos 182.000 soldados. Necesita más para cumplir con sus obligaciones en el marco de la Alianza Atlántica y también en materia de defensa nacional y en caso de crisis o de catástrofes. Las Fuerzas Armadas han tenido dificultades en los últimos años para conseguir atraer a los jóvenes, a pesar de las campañas de publicidad realizadas. El Gobierno de Merz, formado por una coalición de conservadores y socialdemócratas, considera que es necesario llegar hasta los 260.000, además de contar con unos 200.000 reservistas. El canciller se mostró optimista y cree que el nuevo servicio militar atraerá a suficientes voluntarios. «El Bundeswehr debe crecer: la situación de seguridad internacional, sobre todo el comportamiento agresivo de Rusia, lo hace necesario», advirtió el ministro de Defensa, Boris Pistorius, al presentar el proyecto de ley.

«No solo necesitamos fuerzas bien equipadas, en lo que estamos trabajando a toda velocidad, sino que también necesitamos un Bundeswehr fuerte en términos de personal. Solo así la disuasión hacia Rusia será realmente creíble», añadió Pistorius. El Gobierno alemán quiere atraer al mayor número posible de hombres y mujeres voluntarios para que reciban «una formación de vanguardia con un paquete global atractivo».

Los nuevos reclutas tendrán el estatus de soldados temporales y podrán elegir períodos de servicio de entre 6 y 23 meses. La paga mensual será de 2.300 euros netos y tendrán alojamiento y asistencia médica gratuitos. El Ejército alemán ofrecerá a los que se permanezcan más tiempo cursos de idiomas, la posibilidad de obtener permisos de conducir, formación informática y hasta seminarios sobre drones para hacer el servicio militar aún más atractivo.

Los nacidos desde 2008 Los ciudadanos mayores de 18 años recibirán a partir del año que viene un cuestionario online en el que se les solicitarán datos personales y formación, así como su disposición a prestar servicio en las fuerzas armadas. Esta encuesta comenzará con la generación de los nacidos en 2008 y será obligatoria para los hombres, mientras que para las mujeres tendrá carácter voluntario.

Los candidatos aptos serán invitados a pasar un examen médico. Si no se consigue reclutar a suficientes voluntarios, en unos años el Gobierno alemán podría volver a plantear el servicio militar obligatorio. «Si la situación en materia de política de defensa requiere un aumento a corto plazo de las fuerzas armadas, el Gobierno federal podrá decidir, mediante un reglamento legal con el consentimiento del Bundestag, la convocatoria al servicio militar básico», explicó un portavoz del Ministerio de Defensa.

«La seguridad ocupa un lugar prioritario en la agenda política del Gobierno federal», recalcó Merz.