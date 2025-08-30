Israel declara Ciudad de Gaza «zona de combate» tras cortar toda la entrada de ayuda

Publicado por MIKEL AYESTARAN Estambul Creado: Actualizado:

El ejército de Israel declaró ayer Ciudad de Gaza «peligrosa zona de combate» y anunció el fin de las «pausas tácticas» diarias en la urbe que respetaba desde hacía un mes para permitir a la población abastecerse. El futuro inmediato pasa por dar la orden definitiva de evacuación a los civiles, que podría llegar la próxima semana, antes de lanzar el asalto terrestre final para hacerse con la que Netanyahu llama «capital de Hamás». Aunque esto suponga el sacrificio de los rehenes que quedan en manos de los grupos palestinos. No acepta acuerdos, exige la rendición total.

El portavoz militar israelí, Avichay Adraee, aseguró que «no estamos esperando. Hemos comenzado las operaciones preliminares y las etapas iniciales del ataque contra Ciudad de Gaza. Actualmente estamos operando con gran fuerza en las afueras». Eso lo saben bien los vecinos de barrios como Zeitun o Sabra, durísimamente bombardeados desde hace días y reducidos a escombros. Las pocas imágenes que llegan de esas zonas muestran la destrucción total. Antes de avanzar en este frente, Israel mató a comienzos de mes al equipo entero de la cadena Al Jazeera en la zona, el más activo en los últimos meses a la hora de informar sobre el día a día.

Los civiles escapan al oeste de la urbe, pero pronto se verán forzados a salir, una misión cada vez más peligrosa porque Tel Aviv ha cancelado las «pausas tácticas» que aplicaba a Ciudad de Gaza, donde sobreviven un millón de personas. Deir el Balah y Al Mawasi dan refugio a cientos de miles de desplazados, pero su designación como «zonas humanitarias» no significa que estén a salvo de ataques aéreos. En la Franja no hay lugar seguro.

Hamás ha desaparecido de las calles de Ciudad de Gaza y sus milicianos esperan en los túneles la entrada de los soldados hebreos. Pese al fuerte desgaste sufrido en los 23 meses de conflicto directo con uno de los ejércitos más fuertes del mundo, el brazo militar de los islamistas mantiene la capacidad de seguir con la guerra de guerrillas a bases de emboscadas y artefactos explosivos improvisados.