Milei encara unas elecciones clave en su peor momento

Javier Milei en una imagen de archivo.DPA

Agencias
Buenos Aires

El presidente argentino Javier Milei afronta una elección clave el 7 de septiembre en medio de una crisis política: un escándalo de corrupción por audios vinculados a la Agencia Nacional de Discapacidad que implican a Diego Spagnuolo y pagos que salpican a su hermana Karina. La investigación judicial incluye denuncias penales y registros.

Además, sufrió agresiones a pedradas durante una caravana electoral en Lomas de Zamora y su campaña se ha oscurecido en la recta final. Una encuesta reciente mostró que su aprobación cayó siete puntos y que el 62,5% considera graves las acusaciones, aunque muchos seguidores continúan fieles.

En el Congreso sufrió derrotas: se rechazaron vetos y se dejaron sin efecto decretos, aunque se aprobaron medidas en salud. La crisis ha hecho que recortaran presupuestos en materias como la educación.

