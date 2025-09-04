Putin reta a Zelenski a ir a Moscú e indigna a Ucrania: "Toma el pelo a todo el mundo»

Publicado por Europa Press / Juan Carlos Barrena Pekín / Berlín Creado: Actualizado:

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, propueso ayer a su homólogo de Ucrania, Volodimir Zelenski, celebrar en Moscú la reunión bilateral que reclama, pese a que ha evitado cualquier mínima concesión con respecto a la invasión iniciada en febrero de 2022. «Si Zelenski está listo, que venga a Moscú", afirmó Putin, durante una rueda de prensa en la que reconoció que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le pidió expresamente que accediese a este encuentro bilateral, que teóricamente debía haberse concretado en dos semanas.

Putin ha comparecido ante los medios desde China, desde donde ha reiterado que «sigue en pie» una invitación para que el propio Trump visite Moscú, pese a que ha admitido también que no existe ningún tipo de plan al respecto. Ucrania considera incaptable esta propuesta y dice que Putin toma el pelo a todo el mundo.

"Es quizás el criminal de guerra más grave de nuestro tiempo que actualmente observamos a gran escala". Con esta frase ha definido el canciller federal de Alemania, el conservador Friedrich Merz, al presidente ruso, Vladímir Putin. "Y debemos tener claro cómo tratar a los criminales de guerra. La indulgencia no tiene cabida aquí", añadió el jefe del Gobierno germano en una entrevista en la emisora privada de televisión Sat1, en la que abordó el conflicto entre Ucrania y Rusia.

Merz ya había acusado a Moscú, incluso como canciller, de "crímenes de guerra gravísimos" y "terrorismo contra la población civil". Sin embargo, es nuevo que califique personalmente al presidente ruso como "quizás el criminal de guerra más grave de nuestro tiempo". El líder de la gobernante Unión Cristianodemócrata (CDU) subrayó además no tener "motivos para creer a Putin en ningún aspecto" y destacó que el jefe del Kremlin no ve en este momento razón alguna para buscar un alto el fuego o un acuerdo de paz.

"Tenemos que crear esa razón. Militarmente será difícil, pero económicamente es posible", señaló Merz, para quien lo importante ahora es asegurarse de que Rusia ya no sea capaz de mantener su economía de guerra. "En este contexto, me refiero a un agotamiento económico que debemos provocar", subrayó el canciller federal, que considera que eso se lograría, por ejemplo, mediante la imposición de aranceles a aquellos que siguen comerciando con Moscú.

Envío de tropas a Ucrania Merz descartó, sin embargo, mandar soldados germanos a Ucrania antes de una posible tregua. "Hasta ese momento, seguramente no habrá envíos de tropas a Ucrania, e incluso después de eso, lo veo con muchas reservas para la República Federal", dijo. A la pregunta de si ya existen alguna idea al respecto entre los aliados de Kiev, el canciller respondió que "en Alemania no hay planes concretos" y añadió que "a todo lo demás solo se podrá responder cuando al menos tengamos un alto el fuego".

Igualmente señaló que Putin solo tiene interés en ganar tiempo para continuar avanzando en el frente oriental en Ucrania, mientras a nivel diplomático está logrando un mayor reconocimiento en el extranjero, también debido a la política que practica el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Este se mostró el martes "muy decepcionado" ante el hecho de que durante la cumbre de Alaska no hubiera progresos en sus esfuerzos por conducir al presidente ruso hacia un acuerdo de paz con la exrepública soviética.

"Tuvimos una relación extraordinaria, estoy muy decepcionado", dijo el jefe de la Casa Blanca, quien lamentó "la muerte de miles de personas en una guerra sin sentido". Trump había anunciado en campaña electoral que acabaría con la guerra en Ucrania en un plazo de 24 horas y, tras recibir a Putin en Alaska el pasado 15 de agosto, sigue sin haber perspectivas de una solución del conflicto. Tampoco de un encuentro entre el jefe del Kremlin y el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, como comunicó el propio inquilino de la Casa Blanca, que continúa sin anunciar consecuencias a la negativa del líder ruso.