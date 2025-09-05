El cable del funicular de Lisboa se rompió y el vagón cargado de turistas se precipitó por la cuesta a toda velocidad

Publicado por LAIA MATAIX GÓMEZ Lisboa Creado: Actualizado:

Las primeras hipótesis del accidente de funicular en Lisboa, que deja 16 muertos y una veintena de heridos, cinco de ellos en situación crítica, apuntan a que el cable que unía sus dos vagones se rompió y el contrapeso falló, haciendo que la cabina que estaba en la parte alta de la cuesta se precipitara a gran velocidad y descarrilara tras una curva. Así lo explicó el presidente de la Orden de los Ingenieros de Portugal, Fernando de Almeida Santos, quien especificó que el cable se partió, soltando ambos vagones y provocando que el que estaba abajo se desplazara unos metros y el de arriba comenzara a descender «descontrolado».

Santos agregó que «ahora mismo es muy difícil saber las causas», porque «hay un mantenimiento eficaz y permanente de todo el equipo» y «normalmente se puede ver la tensión del cable cuando hay desgaste y fatiga».

«En 140 años (que lleva activo el ascensor) nunca ha ocurrido un accidente de este tipo (...) Es muy extraño que el cable haya fallado, ya que hoy en día, en 2025, la ingeniería permite visualizar o medir el desgaste de un carro de este tipo», concluyó.

El llamado Ascensor de Gloria (Elevador da Glória) lleva funcionando desde 1885, aunque ha ido evolucionando con el paso del tiempo: comenzó con un sistema de contrapesos de agua para pasar a operar con vapor y más tarde por electricidad. El miércoles, el funicular, que une la plaza de Restauradores con el Bairro Alto y el mirador de São Pedro de Alcântara, descarriló sobre las 18.00 hora local (17.00 hora GMT) por motivos aún desconocidos.

Este sistema de transporte, una de las principales atracciones turísticas de la ciudad, funciona con «un sistema muy sencillo», describió a EFE el profesor del Instituto Superior de Ingeniería de Lisboa, Nuno Henriques. «Los dos vagones, el que sube y el que baja, están unidos por un cable y es el peso de uno el que acaba equilibrando al otro», detalló el experto. Al romperse el cable, el vagón «que estaba bajando dejó de tener el peso del otro para soportar la fuerza de la gravedad, cayó y, a medida que aumentaba la velocidad, descarriló en una curva», comentó.

Por el momento, las autoridades no han confirmado las causas del accidente, mientras siguen las investigaciones sobre el terreno. Henriques recordó, citando a medios lusos, que a diario se producía una inspección visual del funicular para comprobar su seguridad —además de las revisiones anuales y mensuales que se realizan. «Por lo tanto, o bien no se hizo ayer, o bien la inspección visual no permitió detectar que había un problema en el cable, porque los cables están formados por hilos de hierro entrelazados y, sí, es posible que los hilos que estaban en la superficie no mostraran que había un daño y que los que estaban más en el interior ya estuvieran rotos», explicó Henriques. Hay cuatro funiculares en la ciudad que suelen ser frecuentados por turistas, el accidentado Ascensor de Gloria, el de Lavra, el de Bica y el de Graça, en el casco histórico. En los cuatro casos se trata de «sistemas muy antiguos» que funcionan con velocidades muy reducidas, por lo que nunca se instalaron mecanismos de freno de emergencia como pueden tener los metros, trenes o ferrocarriles, que bien de forma manual o con sistemas automáticos, detienen la cabina o inmovilizan el vehículo cuando hay algún fallo, añadió Henriques. «Al considerar que el riesgo no era muy elevado, no instalaron este tipo de sistemas», destacó este experto, quien afirmó que las autoridades propondrán «sin duda que se instalen estos sistemas». El presidente de la Orden de los Ingenieros señaló que sí existe algún tipo de freno, pero todo indica que no se accionó o no pudo frenar el carro descendiente por la alta velocidad a la que iba.

Los españoles heridos, dados de alta

Los dos españoles que resultaron heridos al romperse el famoso funicular de Gloria, en Lisboa, fueron ayer ya dados de alta. Como el resto de los 20 heridos, fueron atendidos en los hospitales de la capital de Portugal pero el Consulado español en Lisboa informó ayer que están bien y no permanecen ingresados.

Las autoridades de Portugal anunciaron ayer que han terminado en un tiempo «récord» las autopsias de los 16 fallecidos en el accidente del miércoles del funicular de Gloria, en el centro de Lisboa, y han concluido la recogida de pruebas sobre el terreno. El presidente del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Francisco Corte-Real, indicó en una rueda de prensa con los responsables de la Policía Judicial (PJ) y del Servicio Nacional de Salud (SNS), entre otros, que falta por determinar los perfiles genéticos y no se ha establecido aún la identidad de todas las víctimas mortales. La Fiscalía informó en un comunicado de que se han identificado hasta el momento ocho muertos: cinco portugueses, dos surcoreanos y un suizo. Los reyes Felipe VI y Letizia han enviado al presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, un mensaje de condolencia.