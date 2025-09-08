Decenas de miles de personas toman Bruselas para pedir la ruptura con Israel

Publicado por EFE Bruselas Creado: Actualizado:

Decenas de miles de personas y más de 200 organizaciones civiles protagonizaron ayer una multitudinaria manifestación en el centro de la capital europea para exigir el fin de cualquier relación con Israel por los crímenes perpetrados en Gaza y Cisjordania.

«El movimiento aquí en Bélgica sigue presionando al Gobierno para que ponga fin a cualquier relación, comercial, militar o diplomática, con un régimen que ha sido reconocido por cometer crímenes contra la humanidad y que, como mínimo, está cometiendo un genocidio plausible y sigue anexionando territorio palestino en la actualidad», dijo en declaraciones a EFE Fiona Ben Cheukroun, coordinadora en Europa del Comité Nacional Palestino BDS, una coalición de organizaciones propalestinas.

La asociación Belga-Palestina (ABP), los colectivos CNCD-11.11.11, los sindicatos FGTB y CSC, Solidaris y la Unión de Judíos Progresistas de Bélgica, entre otros, también participaron en la manifestación que se estima que reunió a al menos 70.000 personas, según la policía, y a 110.000 según los organizadores.

El Gobierno belga acordó esta misma semana que reconocería el Estado Palestino tras una serie de debates internos que amenazaron con desestabilizar la coalición del primer ministro flamenco de derechas, Bart de Wever. El pacto incluye también la imposición de sanciones contra Israel, entre ellas la prohibición de importar productos, la revisión de la política de compras públicas con empresas israelíes, prohibiciones de sobrevuelo y tránsito de naves y la declaración de «persona no grata» para «dos ministros israelíes".