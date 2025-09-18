Ucrania alcanza una refinería rusa situada en la región de Volgogrado, según Kiev

Publicado por EFE Kiev Creado: Actualizado:

El Estado Mayor ucraniano informó este jueves de un ataque contra territorio ruso en el que habría sido alcanzada una refinería situada en la región de Volgogrado.

Según el Estado Mayor de Kiev, el combustible que se refina en las instalaciones alcanzadas se destina en parte al suministro a las Fuerzas Armadas rusas.

La refinería procesa cada año 15,7 millones de toneladas de crudo, lo que supone, según el Estado Mayor ucraniano, un 5,6 % del total de petróleo que se refina en toda la Federación Rusa.

El Estado Mayor no ha especificado por el momento los daños que habría sufrido la refinería.

Previamente, las autoridades rusas habían informado de la interceptación, sobre el territorio de la región de Volgogrado, de 11 drones ucranianos.

También este jueves, el gobernador de la región rusa de Bashkiria, Radii Jabírov, declaró que dos drones ucranianos atacaron las instalaciones petroleras del gigante ruso Gazprom en los Urales. Jabírov dijo que las autoridades trabajan en determinar la magnitud de los daños.

Ucrania alcanza prácticamente todas las semanas refinerías y otras instalaciones de la industria petrolera rusa con drones de larga distancia de producción propia.

Según han informado medios internacionales, las exportaciones semanales de crudo ruso han disminuido debido a estos ataques de Ucrania, que busca socavar este fuente de financiación clave de la que Moscú depende para continuar la guerra.